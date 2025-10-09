Jueves, 09 Octubre 2025
Ayuntamiento

Soria | Ayuntamiento

Más de un centenar de puestos en nueva edición de mercado medieval de Soria

El Ayuntamiento de Soria celebrará del 10 al 13 de octubre una nueva edición del mercado medieval, que convertirá el centro de la ciudad en un escenario histórico con más de un centenar de puestos artesanales y gastronómicos, talleres demostrativos y espectáculos itinerantes.

El mercado se distribuirá por algunos de los espacios más emblemáticos del centro urbano, desde la plaza Mariano Granados a la plaza Mayor, pasadno por las calles Marqués de Vadillo y El Collado y las plazas del Rosel y San Blas y San Esteban.

En total, el mercado contará con 115 puestos divididos en tres grandes áreas: Artesanía (71): destaca la presencia de joyerías y bisuterías (plata, acero, piedras naturales...), junto con puestos de madera artesanal, cosmética natural, marroquinería, textil, cerámica, minerales, vidrio y caligrafía. Alimentación (28): Gastronomía (15):

Talleres demostrativos

Durante todo el mercado, el público podrá disfrutar de talleres en vivo:

Vidrio soplado (Plaza Mariano Granados)

Herrería artística (plazas)

Marroquinería tradicional (Calle El Collado)

Cada taller contará con 2 a 5 pases diarios, con aforos de entre 12 y 30 personas.

Programación artística

La programación incluye animación teatral, circo, pasacalles, música y espectáculos de fuego, con la participación de compañías como Kabayla Zíngary, Bruja Quemada, Duende Krakort y L’Ordre des Éléments, entre otras.

Viernes 10 (tarde): pasacalles, teatro itinerante, cuentacuentos, circo y fuego (desde 18:00 h).

Sábado 11 (mañana y tarde): animación, teatro, cuentacuentos, circo, tiro con arco (Valeria) y espectáculo nocturno Guardianes del Fuego.

Domingo 12 (mañana y tarde): actuaciones de Gzarkuk, El Fauno y Circo Zíngary, animación musical y espectáculo de fuego final (21:30 h).

Lunes 13 (mañana y tarde): Cabaret Zíngaro, Krakort y animación circense itinerante para cerrar el evento.

PROGRAMA

Viernes 10 de octubre

18:00 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
18:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
18:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
19:30 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
 20:15 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
 21:00 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
 21:15 h · Awe (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1 · 25’

Sábado 11 de octubre — Mañana

11:45 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
 12:00 h · Krakort (El Duende / Ivon Hueso) · Teatro · Itinerante
 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
 12:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
 13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
 13:30 h · El Gran Rufus · Circo · Estático · Esp.1 · 30’
 13:45 h · El Fauno · Teatro, mitología y música · Itinerante · 30’
 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada)

Sábado 11 de octubre — Tarde

17:30 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante
17:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
18:00 h · Pera Teatro · Teatro · Itinerante / Estático (corto)
18:15 h · Pasacalles conjunto / La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary)
18:30 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
19:00 h · Gervasio el Grande (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
19:15 h · Zíngary Circo (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
19:45 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante
20:00 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
20:15 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
20:30 h · Guardianes del Fuego (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1

Domingo 12 de octubre — Mañana

11:30 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
12:00 h · Gzarkuk · Itinerante · 45’
12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
12:30 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
 En paralelo: Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
13:15 h · Valeria (Arco y Flecha) · Circo · Estático · Esp.1
13:45 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
 En paralelo: El Fauno · Itinerante
14:00 h · El Gran Rufus · Teatro de calle · Itinerante · 30’ · Circo y humor

Domingo 12 de octubre — Tarde

17:45 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
18:00 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante
18:15 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
18:45 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.1 · 30’
19:00 h · El Fauno · Música y teatro
19:15 h · Valeria (Arco y Flecha) (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4
19:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
20:00 h · Animación musical (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
20:30 h · El Fauno · Itinerante
20:45 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
21:00 h · El Buffon Plaston · Humor y fuego · Estático · Esp.4 · 30–40’
21:30 h · Espectáculo de circo y fuego (Kabayla Zíngary) · Estático · Esp.1

Lunes 13 de octubre — Mañana

12:00 h · La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
12:45 h · El Fauno · Música y teatro
 13:00 h · Cabaret Zíngaro (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
 13:15 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
 13:30 h · Animación musical (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’

Lunes 13 de octubre — Tarde

17:30 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
 18:00 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
 18:45 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
 19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
 19:30 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’

