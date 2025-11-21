El Ayuntamiento adquiere vivienda de palacio de Alcántara por 300.000 euros

Viernes, 21 Noviembre 2025 14:25

Más de 300.000 euros ha abonado el Ayuntamiento de Soria a los propietarios de la vivienda y dos trasteros existentes en el palacio de Alcantara, para contar con todo el inmueble para destinarlo a archivo del futuro Centro Nacional de Fotografía.

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, ha dado cuenta tras la Junta de Gobierno Local de la adquisición por parte del Consistorio de la vivienda y los dos trasteros del inmueble sito en calle Caballeros nº 29 c/calle Alberca nº 1 de Soria con una cuantía de 302.805 euros.

Esta compra permite al Ayuntamiento disponer de la titularidad total del edificio monumental, subconjunto muy alto con protección integral de dos pisos y torre esquinada, rematada en capitel de pizarra de portada adintelada enmarcada por almohadillado de casetones.

En la esquina que forma con la calle Alberca se observa un saliente de la fachada que perteneció a la antigua puerta de Rabanera.

“En el próximo Pleno intentaremos completar la cesión del inmueble al Ministerio de Cultura con el objetivo que puedan ya en 2026 licitar la obra y sumar este lugar al proyecto del Centro Nacional de Fotografía que ya moviliza 8 millones de euros para complementar su uso como espacio de archivo y documentación”, ha explicado el alcalde.

Martínez ha incidido en que “siempre hemos apostado por un proyecto tractor y singular que nos convierta en referencia cultural nacional e internacional y también por ese triángulo cultural entre el Espacio Cultural Gaya Nuño y nuestro convenio de uso con FUNDOS y ahora dos puntos como el Banco de España y Alcántara con el aval del Gobierno”.

Por otro lado, ha recordado que el resultado que ya se atisba con el Gaya Nuño a pleno rendimiento y las obras del Centro en ejecución es posible “gracias a mucho trabajo y voluntad política” y ha echado mano de la hemeroteca para apuntar que “las obras llegaron a paralizarse con otro Gobierno, se indemnizó a la empresa que las ejecutada y además se barajó trasladar allí las oficinas de Subdelegación. La realidad, después de mucho esfuerzo y compromiso, es que tenemos una nueva comisaría, mantenemos la Subdelegación y tenemos dos edificios de gran valor patrimonial para la ciudad con un proyecto museístico y de investigación de primer nivel con el valor añadido que eso genera para Soria”.

Para acabar, ha apuntado que “en nuestro objetivo de seguir trabajando y pedaleando en los presupuestos municipales de 2026 incluiremos partida para proseguir en la recuperación de la zona de la alberca y paño de la muralla anexo”.