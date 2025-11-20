"Ni un paso atrás", lema en Soria para conmemorar el 25-N

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:12

El Consejo Municipal de las Mujere, ha presentado la programación y el manifiesto institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La convocatoria de este año se articula bajo el lema “Ni un paso atrás”, que ocupará la cartelería y el mensaje unificador de todas las actividades organizadas.

Durante la presentación, la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, en nombre del Consejo Municipal de las Mujeres, ha llamado a “llenar las calles” y a reforzar un compromiso colectivo “frente a cualquier forma de violencia machista y ante quienes la niegan o banalizan”.

El Consejo Municipal, como ha indicado Gonzalo, ha animado a toda la ciudadanía a participar en la marcha, destacando que “mientras avanzamos en igualdad, han surgido voces que niegan la violencia machista y eso no solo desinforma: desprotege”. La concejala ha recordado cifras que “evidencian una realidad que no podemos permitirnos ignorar”:

Las estadísticas reflejan que 38 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de 2025 y 1.333 mujeres desde 2003, año en que comenzó el registro oficial.

Además se han registrado 524 víctimas y 570 denuncias diarias por violencia de género (CGPJ, segundo trimestre de 2025), 8.571 órdenes de protección dictadas entre abril y junio, tres niños asesinados por violencia vicaria en 2025 y 18 menores huérfanos y huérfanas.

“Soria no es ajena a esta realidad, y tenemos la responsabilidad de combatir cualquier desigualdad que permita que estas violencias se reproduzcan”, ha destacado.

Tras la intervención, la asociación Antígona, quien organiza el acto de recuerdo a las mujeres asesinadas, ha querido concluir el acto leyendo un comunicado recordando el último Pleno del Ayuntamiento donde la moción del 25N sólo fue apoyada por el equipo de gobierno: “No hay matices cuando una mujer es asesinada por su pareja. No hay matices cuando un padre mata a su hijo o a su hija. No hay matices en el número de niños y niñas que quedan huérfanos tras asesinar a la madre. No existe la neutralidad: mientras existan matices en el compromiso frente a la violencia machista, ninguna mujer estará a salvo.”

El Consejo insiste en que el 25N no es una fecha simbólica, sino un recordatorio imprescindible:

De las mujeres que ya no están.

De las que siguen luchando.

De las que aún no pueden pedir ayuda.

De las que nunca podrán hacerlo.

“No vamos a mirar hacia otro lado. Los derechos de las mujeres no se negocian. Cada día es 25 de noviembre”, han concluido en nombre de todas las personas participantes en el Consejo.

ACTOS PRINCIPALES DEL 25N EN SORIA

Manifestación ciudadana

25 de noviembre, 19:30 h. Salida: Plaza Mayor · Llegada: Plaza de las Mujeres

Instalación participativa: “Deja tu huella contra la violencia machista”

25 de noviembre Desde las 11:00 h.

Una creación colectiva impulsada durante semanas por mujeres del Consejo y ciudadanas de diferentes edades, concebida como un espacio seguro, de confianza y reflexión

Homenaje a las mujeres asesinadas

Plaza de las Mujeres, al finalizar la manifestación

Organizado por la Asociación Antígona, este acto pondrá nombre y memoria a las víctimas, “porque recordar sus vidas es también un acto de justicia y reparación”.