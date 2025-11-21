Soria contará con nueva rotonda en travesías en primer semestre de 2026

La nueva rotonda que canalizará el tráfico en la plaza del Rosario, en las inmediaciones de la iglesia románica de Santo Domingo, será una realidad en los primeros meses de 2026.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, ha aprobado hoy diversos acuerdos en materia de urbanismo.

Entre ellos, ha destacado la adjudicación de la nueva glorieta en la intersección de las calles Las Casas, Tejera y Santo Tomé, una actuación que el equipo socialista de Gobierno ha calificado de estratégica, destinada a mejorar el tráfico, reforzar la seguridad vial y proteger el entorno del monumento de Santo Domingo.

La actuación ha sido adjudicada a la UTE Hormisoria, S.L. y Padecasa Obras y Servicios, S.A. por un importe de 393.681,07 euros más el 21 por ciento de IVA.

El alcalde Carlos Martínez ha explicado en rueda de prensa que esta intervención permitirá culminar la reorganización del tráfico en uno de los principales accesos al centro de la ciudad y, al mismo tiempo, dar respuesta a los criterios de protección del entorno monumental.

“Esta intervención culmina la transformación en la zona centro completando la pacificación y peatonalización del entorno de Santo Domingo y cumpliendo la propuesta de la Comisión de Patrimonio para aliviar el paso de vehículos y preservar la fachada de la Iglesia de Santo Domingo”, ha indicado.

El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses una vez firmada el acta de replanteo, que se coordinará con la finalización de las obras de las travesías y los carriles bici actualmente en marcha.

La glorieta permitirá una circulación más fluida, eliminará los giros a la izquierda y reducirá la necesidad de desplazarse hasta las rotondas del Espolón o de la carretera de Logroño, facilitando la movilidad y aumentando la seguridad peatonal.

Además, la actuación unificará las tres vías, eliminará diferencias de altura y mejorará la accesibilidad, permitiendo también conectar los carriles bici con la plaza de Las Balsas.