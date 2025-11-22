La pista de hielo natural regresa a Soria por Navidad

Sábado, 22 Noviembre 2025 08:46

La pista de hielo natural volverá a ser una de las atracciones para disfrutar del ocio en estas próximas fiestas navideñas.

La empresa adjudicataria es ICE SKATING SLU, que obtuvo la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en el PCAP, según ha informado el Ayuintamiento.

El precio de adjudicación asciende a 20.600 euros más el 21 por ciento de IVA.

Por otra parte, en el ámbito cultural, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la programación y el presupuesto de la campaña de actividades culturales “Elige tu Navidad 2025” que incluirá un conjunto de propuestas dirigidas a todos los públicos durante el periodo navideño.

El presupuesto destinado a esta campaña asciende a 47.705 euros (IVA incluido).

En otro orden de cosas, la citada junta aprobó por unanimidad las bases de la convocatoria pública de Premios a Deportistas del Municipio de Soria, dirigidas a deportistas que hayan participado en competiciones federadas de ámbito nacional e internacional durante 2025.

La partida destinada asciende a 8.000 euros.

Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases de la convocatoria de ayudas económicas a entidades deportivas, orientadas a respaldar la participación de clubes y entidades en competiciones federadas durante el ejercicio 2025 y/o la temporada 2024/25.

La dotación presupuestaria asciende a 88.000 euros.

Las bases también serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.