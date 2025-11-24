El Ayuntamiento convoca 45 edición del Trofeo de Navidad de Fútbol Sala

Lunes, 24 Noviembre 2025 13:08

El Ayuntamiento de Soria, a través del Departamento Municipal de Deportes, pone en marcha una nueva edición del Trofeo de Navidad de Fútbol Sala, que este año celebra su 45º aniversario.

Se trata de una cita ya clásica del calendario navideño soriano, que reunirá a centenares de jóvenes deportistas durante las vacaciones de invierno.

La competición tendrá lugar entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 en las Instalaciones Deportivas Municipales, consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor arraigo y participación de la ciudad.

El objetivo del torneo es fomentar la convivencia, el deporte base, la participación familiar y los valores que aporta la práctica deportiva en edades educativas, en un contexto lúdico y festivo.

Las inscripciones podrán realizarse del 1 al 12 de diciembre en el Departamento Municipal de Deportes, en horario de oficina (09:00–14:00 h).

El coste será de 8 euros para categorías hasta cadete y 15 euros para la categoría juvenil.

Categorías participantes

Podrán participar jóvenes nacidos entre 2006 y 2022, distribuidos en seis categorías:

Pre-benjamín

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete

Juvenil

La organización contempla equipos masculinos, femeninos y mixtos, garantizando siempre la presencia de ambos sexos en pista en caso de equipos mixtos.

El torneo se disputará por equipos, con liguilla en primera fase y fase final por formato Copa, aplicándose la normativa oficial de la Real Federación Española de Fútbol, con desempates por serie de penaltis en eliminatorias.