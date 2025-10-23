La Guardia Civil detiene en Soria a un distribuidor de pornografía infantil

Jueves, 23 Octubre 2025 12:47

La Guardia Civil de Soria ha detenido el pasado 21 de octubre en Soria capital a un varón de 25 años de edad y vecino de la capital como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de internet.

En el registro efectuado en su domicilio en el mismo momento de la detención se incautaron diversos dispositivos informáticos susceptibles de haber sido usados en el delito para su análisis, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El servicio, que fue desarrollado por personal del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, se basó en información compartida inicialmente por el Homeland Security Investigations (agencia federal de los EEUU) dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, recibido a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la DGGC, en la que informaba que se estaban produciendo hechos susceptibles de constituir delitos de producción, tenencia y/o distribución de pornografía infantil a través de internet, en el que estaría involucrada una persona residente en la provincia de Soria.

La investigación a partir de esta información permitió la plena identificación del posteriormente detenido.

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, en unión del detenido, fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de Sori