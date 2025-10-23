Jueves, 23 Octubre 2025
Sucesos

Soria | Sucesos

La borrasca Benjamín obliga a intervenir a bomberos en San Esteban de Gormaz

El paso de la borrasca Benjamín por la provincia ha ocasionado fuertes rafagas de viento que unido al mal estado de una cubierta en San Esteban de Gormaz han obligado a intervenir a bomberos de Diputación de la Ribera.

Durante la mañana de hoy se han registrado caídas de cascotes que suponían un riesgo para los viandantes.

Una dotación de tres efectivos y otros tres en periodo de formación se han desplazado al lugar, según ha confirmado la Diputación soriana.

Ha sido necesario el uso de un vehículo de altura.

Además una dotación de Vías y Obras ha retirado ramas caídas en la carretera de Cantalucia y Talveila

