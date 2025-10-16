Presentación del libro "Ciudades que dejaron huella en la vida de Machado"
El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este viernes la presentación del libro "Ciudades que dejaron huella en la vida de Antonio Machado" de "Pastor" Pedro Pablo Hernando Chicote.
La presentación comenzará a las 19,30 horas con entrada libre limitada al aforo de la sala.
Machado, nacido en Sevilla, vivió también en Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Sevilla, Rocafort, Barcelona y Colliure.