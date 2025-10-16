Jueves, 16 Octubre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
14.5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Presentación del libro "Ciudades que dejaron huella en la vida de Machado"

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este viernes la presentación del libro "Ciudades que dejaron huella en la vida de Antonio Machado" de  "Pastor" Pedro Pablo Hernando Chicote.

La presentación comenzará a las 19,30 horas con entrada libre limitada al aforo de la sala.

Machado, nacido en Sevilla, vivió también en Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Sevilla, Rocafort, Barcelona y Colliure.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 93652

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia