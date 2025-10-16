SATSE pide un espacio para la atención de Fisioterapia en nuevo Soria Norte

Jueves, 16 Octubre 2025 15:57

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria ha solicitado que el nuevo centro de salud Soria Norte, cuya construcción se iniciará en breve, cuente con una sala para Fisioterapia.

Según la información facilitada a los medios de comunicación por parte de la Junta de Castilla y León, este proyecto no contaría con ningún espacio para ofrecer asistencia de fisioterapia.

El sindicato ha subrayado en un comunicado que es un servicio de salud imprescindible para la población de Soria y que no se puede perder la oportunidad de sumar espacios específicos para ello en este futuro centro de salud.

El proyecto de construcción del centro Soria Norte contará con una inversión global que superará los 10 millones de euros.

Estos días se ha firmado ya el contrato de ejecución de las obras y se prevé su finalización para septiembre de 2027.

El edificio que se levantará en un solar de más de 6.000 metros no contempla, por el momento, un espacio destinado para el servicio de fisioterapia.

SATSE Soria ha pedido a las autoridades que tengan en cuenta la importancia de la Fisioterapia en Atención Primaria.

Ha subrayado que la labor de los fisioterapeutas es indispensable tanto para evaluar una patología como para ofrecer un tratamiento.

La intervención de estos profesionales reduce la lista de espera de pacientes que tienen que ser derivados a la Atención Especializada; disminuye la duración y la incidencia de bajas laborales por afecciones musculoesqueléticas; y reduce también el consumo de analgésicos y antiinflamatorios.

El sindicato ha apuntado que los fisioterapeutas son los encargados de evaluar, plantear y llevar a cabo programas de rehabilitación; así como mejorar las funciones motoras o maximizar el movimiento, aliviar el dolor y prevenir o tratar alteraciones físicas asociadas a dolencias, lesiones y otras discapacidades. Su trabajo es aún más relevante en una población que cada año está más envejecida.

Por ello, SATSE Soria ha pedido a la Administración regional que, antes de iniciarse las obras, se contemple dentro de este nuevo centro de salud un espacio destinado al servicio de fisioterapia.

El Sindicato SATSE lleva años reclamando el incremento del número de fisioterapeutas en las plantillas de Sacyl, tal y como quedó plasmado en el acuerdo de SATSE con el consejero de Sanidad firmado en el 2023.

“Nuestro objetivo es, que como mínimo, cada centro de salud disponga de un espacio adecuado de fisioterapia”, ha resaltado el sindicato.

Actualmente en Soria se dispone de nueve fisioterapeutas en Atención Primaria, esto es, un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes.