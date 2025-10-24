La Junta externaliza 100 procedimientos quirúrgicos en Soria

Viernes, 24 Octubre 2025 16:18

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ha adjudicado la realización de 100 procedimientos quirúrgicos de oftalmología y 20 de otorrinolaringología, en ambos casos para pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el Área de Salud de Soria.

El objeto del contrato es conseguir la mejora y estabilización de las listas de espera quirúrgicas, de forma que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha procedido a la adjudicación de estas intervenciones por un importe total de 80.451,80 euros (68.620,00 euros para oftalmología y 11.831,80 euros para otorrinolaringología).

Se ha previsto una duración del contrato de dos meses, abarcando noviembre y diciembre.

La tramitación del expediente se inició el pasado 24 de septiembre mediante solicitud de oferta a los adjudicatarios del acuerdo marco valorándose, además de la oferta económica, otros criterios como la proximidad geográfica, los recursos humanos aportados y la reducción de plazos en los procedimientos quirúrgicos, resultando adjudicataria la empresa Eubelama, S.L. (Hospital Latorre), ubicada en la capital.

Los procedimientos de oftalmología consistirán en la cirugía de cataratas con lente intraocular (LIO), en tanto que las intervenciones a realizar en la especialidad de otorrinolaringología serán de septoplastia con hospitalización.