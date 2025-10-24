ASOHTUR continúa con éxito su programa de talleres formativos

Viernes, 24 Octubre 2025 14:27

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ya ha realizado con éxito varias de las acciones formativas que se enmarcan en el programa de talleres que está desarrollando entre los meses de septiembre y noviembre.

Los talleres los realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria y Cruz Roja.

Los talleres ya realizados han sido los siguientes:

1.- Taller de gestión del establecimiento, costes y escandallo

2.- Taller de Cocina Micológica para profesionales

3.- Taller de Cocina Micológica para el público general

4.- Taller de primeros auxilios, maniobra de Heimlich (anti-ahogamientos)

La iniciativa, dirigida a los asociados de la entidad y al público general, ha contado con una destacada participación y una valoración muy positiva por parte de los hosteleros y asistentes, que han podido actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas prácticas para la gestión de sus establecimientos.

Con esta acción, ASOHTUR reafirma su compromiso con la formación y la mejora continua del sector hostelero soriano, impulsando la profesionalización y la competitividad de sus negocios como base para seguir ofreciendo un servicio de calidad en la provincia.