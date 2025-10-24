El Instituto Machado participa en actos de Premios Princesa de Asturias 2025

Viernes, 24 Octubre 2025 14:15

Un grupo de alumnos del Instituto Antonio Machado de Soria ha viajado esta semana a Oviedo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, participando en diversas actividades educativas y culturales organizadas en torno a este prestigioso evento.

Los alumnos de 1º de Bachillerato de la materia de Cultura Científica desarrollaron durante el curso pasado una investigación en el ámbito de la Botánica, inspirados en el trabajo de Sandra Myrna Díaz, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019.

Partiendo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), el alumnado elaboró un estudio sobre la evolución de la flora en la provincia de Soria desde 1968, llegando a conclusiones significativas sobre los cambios naturales en zonas rurales afectadas por la despoblación.

Este curso, el centro ha participado en el concurso “Toma la palabra”, en el que cuarenta estudiantes de 1º de Bachillerato escribieron relatos inspirados en la obra Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.

Gracias a la Fundación Princesa de Asturias, diez estudiantes sorianos y dos profesoras tuvieron la oportunidad de viajar a Oviedo para asistir a un encuentro con el escritor Eduardo Mendoza, además de disfrutar de una visita guiada por la ciudad y de varias exposiciones relacionadas con los premios.

Desde el Instituto Antonio Machado han expresado en un comunicado su agradecimiento a la Fundación Princesa de Asturias por brindarles la oportunidad de participar en los actos de esta semana, cuyo momento culminante será la entrega de los galardones por parte de la Princesa Leonor.