Concentración en Soria por fin del genocidio en Gaza e incumplimiento del Derecho Internacional

Viernes, 24 Octubre 2025 07:47

El Movimiento Ciudadanos por la Paz de Soria ha ralizado un nuevo llamamiento a toda la ciudadanía para salir este próximo sábado a las calles de Soria para denunciar la farsa del Acuerdo de paz presentado el pasado mes de septiembre por Donald Trump.

"Denunciamos el propio contenido del Plan y el incumplimiento por parte de Israel, una vez más, que ha intensificado, desde entonces, la ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania en los últimos días", ha señalado en un comunicado.

La concentración se realizará este sábado, a las 13.30 horas, en la plaza Mariano Granados, donde se volverá a leer un manifiesto y se realizarán una performance y una cacerolada.

El Plan, a su juicio, es una imposición externa de corte colonial que no tiene en cuenta a los interlocutores palestinos, muchos de los cuales Israel ha ido asesinando en diferentes procesos de negociaciones.

El modus operandi de Israel es siempre el mismo.

Cada vez que firma un acuerdo, Israel manda un mensaje trampa a los líderes internacionales: su intención de poner fin a la intervención militar.

Así crea un nuevo marco, aparentemente más cerca del final de conflicto, más ajustado a las necesidades narrativas de los gobiernos occidentales.

Los gobiernos occidentales lo usan una y otra vez como coartada para no adoptar las sanciones contra Tel Aviv incumpliendo las resoluciones y dictámenes del derecho internacional.

"Llamamos de nuevo a la sociedad civil, ahora más que nunca en este periodo en que los Estados han acogido el Plan de Paz, para seguir exigiendo a nuestro Gobierno, a la UE y a los países miembros que actúen según las obligaciones que marca el derecho internacional", ha apuntado.