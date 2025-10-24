Espectáculo de cine mudo con piano en el Casino de Soria

Viernes, 24 Octubre 2025 07:30

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este sábado, 25 de octubre, un espectáculo de cine mudo con piano.

Se proyectará la película "El maquinista de la General" de Buster Keaton amenizada al piano por el músico manchego José Miguel M. Carrobles.

El espectáculo comenzará a las 19:00 horas. Plazas limitadas al aforo.

El precio de la entrada es de 7 euros para socios del Casino y de 10 euros para no socios.

Carrobles (Toledo, 1975), está especializado en el acompañamiento improvisado de cine mudo desde hace más de 20 años, aparte de su trayectoria dentro del repertorio clásico, actuando en numerosas salas y cine clubs, dentro y fuera del país.

Como pianista improvisador viene participando en diferentes cine clubes desde el año 1999 en salas de Madrid, Toledo, San Sebastián, Granada, Lisboa, etc., acompañando películas de diversos directores como “Nosferatu” de W.F. Murneau, “Metrópolis” de F. Lang, “El Maquinista de la General” de B. Keaton, “The Kid”, “La quimera del oro” y “The Circus” de Ch. Chaplin, “Oliver Twist” de F. Lloyd, “Voyage dans la lune” de G. Méliès, “The Unknow” de Tod Brwoning, “Safety Last”, de H. Lloyd, entre otras.

Ha actuado, además, en EEUU, Francia, Bulgaria, Alemania, Brasil, Portugal y diferentes ciudades españolas, ofreciendo numerosos recitales con improvisaciones y colaborando en diferentes proyectos con artistas plásticos, del mundo de la danza y el teatro, improvisando las cadencias de los conciertos (W. A. Mozart) en sus actuaciones como solista con orquesta, etc.