La Diputación y el Casino de Soria refuerzan su compromiso con cultura soriana

Viernes, 24 Octubre 2025 13:18

La Diputación Provincial de Soria y la Asociación Cultural Círculo Amistad Numancia han suscrito hoy un nuevo convenio de colaboración que reafirma el compromiso de la institución provincial con la promoción de la cultura y la conservación del patrimonio histórico de la provincia.

El presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, y el del Círculo Amistad Numancia, Adolfo Sainz, han firmado este convenio por cuarto año consecutivo.

A través de este acuerdo, la Diputación aporta una subvención de 15.000 euros destinada al sostenimiento de las actividades culturales del Círculo durante el año 2025.

La ayuda contribuirá al mantenimiento de su sede en la calle El Collado de Soria, un espacio emblemático que continúa siendo un referente cultural y social con más de siglo y medio de historia.

El Círculo Amistad Numancia, conocido popularmente como el Casino de Soria, desarrolla una intensa y variada programación cultural a lo largo del año.

Solo en el último ejercicio ha organizado más de 300 actividades de todo tipo, incluyendo conferencias, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, proyecciones, tertulias, debates y encuentros literarios.

Además, el Casino mantiene una vocación abierta y participativa, ofreciendo sus instalaciones, entre ellas el histórico Salón Gerardo Diego y la Casa de los Poetas, a cualquier persona, entidad o asociación que desee celebrar actos culturales, presentaciones, inauguraciones o actividades de carácter social y artístico.

Este modelo de colaboración lo ha convertido en un auténtico epicentro cultural de la provincia, al servicio de la ciudadanía y de los creadores sorianos.

Serrano ha destacado durante la firma que “la colaboración con el Círculo Amistad Numancia es un ejemplo del apoyo de la Diputación a las entidades que enriquecen la vida cultural de la provincia y que mantienen viva la identidad de Soria”.

Por su parte, Sainz ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha subrayado que esta ayuda “permite mantener la actividad y abrir las puertas del Casino a todos los sorianos y visitantes interesados en nuestra historia y cultura”.

El convenio tendrá vigencia durante todo el año 2025 y refuerza la voluntad conjunta de ambas entidades de seguir trabajando por la cultura, la participación ciudadana y la puesta en valor del patrimonio soriano.