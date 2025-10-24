El Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales proyecta "Los destellos" en Soria

Viernes, 24 Octubre 2025 13:25

El Ayuntamiento de Soria comenzó el año pasado una colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que continúa este sábado, 25 de octubre, a las 19:00 horas, en los Cines Mercado para celebrar la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.

El objetivo de dicho ciclo es acercar el cine a las zonas rurales y visibilizar la labor que realizan las mujeres que viven en estas zonas, además de fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de estos territorios y las oportunidades que pueden surgir a través del acceso a la cultura.

En esta ocasión, se proyectará el largometraje “Los destellos” de la directora de cine Pilar Palomero.

Se trata de una de las películas con más nominaciones a los Premios Goya 2025 y un claro exponente del talento femenino en el cine español contemporáneo.

A las 19:00 horas, en los Cines Mercado, se presentará el ciclo, la película y, tras su visionado, se celebrará un coloquio con el público en el que se hablará sobre mujeres y roles de cuidado; migración, retorno y nuevos pobladores; cine y lenguaje cinematográfico.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Con una sensibilidad narrativa muy potente y profundamente emocional, “Los destellos” explora las ambigüedades de los vínculos familiares y el peso de lo no dicho, todo ello en un entorno rural.

Basada en el relato “Un corazón demasiado grande”, de la escritora vasca Eider Rodríguez, cuenta la historia de Isabel, una mujer que cuida a su ex marido moribundo por petición de su hija, tras quince años sin contacto.

Este reencuentro, marcado por antiguos resentimientos, se convierte en una oportunidad para revisar el pasado desde una nueva perspectiva, abriendo espacio para la compasión, el cuidado y la transformación personal.

Pilar Palomero define la película como una reflexión sobre los vínculos familiares, las huellas emocionales y las contradicciones humanas.

A través de una historia íntima y contenida, la cineasta construye un relato sobre el duelo, la memoria, la desaparición y la belleza inesperada que puede surgir incluso del dolor. Una película, tierna, precisa y elegante, con un sentido visual extraordinario, que ofrece tres de las interpretaciones más deslumbrantes que ha dado el cine español en los últimos años.

El Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llegará este año a 470 localidades de las 17 comunidades autónomas, con al menos una proyección en cada una de las 50 provincias españolas.

Así, el ciclo se consolida como una plataforma cultural única para el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito rural, alejándose de estereotipos y ofreciendo miradas innovadoras sobre su realidad cotidiana.