La Biblioteca de Soria acoge exposición "Campos de Castilla" en el Día de las Bibliotecas

Viernes, 24 Octubre 2025 13:49

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha inaugurado esta mañana la exposición fotográfica ‘Campos de Castilla’, del artista soriano César Sanz, en la Biblioteca Pública de Soria.

La muestra, organizada por la Junta de Castilla y León, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado y forma parte de las actividades programadas con motivo del Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre.

La exposición, inspirada en el célebre poemario Campos de Castilla, entrelaza los paisajes sorianos con los versos del poeta universal.

En esta obra, publicada por primera vez en 1912, Machado forjó su visión de Castilla a través de la tierra seca y austera de Soria, que convirtió en símbolo del pasado y de la identidad de España.

La muestra recoge 42 fotografías inéditas del autor, repartidas en ocho paneles, que retratan los escenarios naturales y humanos descritos por el poeta, estableciendo un diálogo entre imagen y palabra.

El fotógrafo César Sanz Marcos (San Leonardo de Yagüe, 1959), con una amplia trayectoria en la fotografía paisajística, inició su relación con este arte a finales de los años setenta en la Sociedad Fotográfica Alto Duero.

Su trabajo se caracteriza por la sensibilidad con la que capta los paisajes sorianos.

La exposición se completa con una selección bibliográfica de los fondos de la Biblioteca relacionados con Machado: primeras y segundas ediciones de sus obras, estudios sobre su vida y su vínculo con Soria, así como otras monografías de su fondo antiguo y local.

Podrá visitarse en el vestíbulo de la Biblioteca Pública hasta enero de 2026.

El Día de las Bibliotecas

La inauguración de ‘Campos de Castilla’ se enmarca en la programación del Día de las Bibliotecas, una conmemoración que rinde homenaje a estos espacios como centros esenciales de conocimiento, cultura y convivencia, y que nació con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura, especialmente entre los niños y jóvenes, y para agradecer y potenciar la labor de las bibliotecas.

A lo largo del mes de octubre, la Biblioteca Pública de Soria ha acogido diversas actividades dirigidas a todos los públicos, con lecturas teatralizadas, espectáculos, encuentros literarios y propuestas musicales, que han contribuido a fomentar la lectura y acercar la cultura a la ciudadanía.

Como cierre de la programación, el lunes 27 de octubre, a las 19.00 horas, se celebrará una Jornada Machadiana, en la que el propio fotógrafo César Sanz compartirá su experiencia y presentará el audiovisual Campos de Castilla, seguido de la interpretación poético-musical La tierra de Alvargonzález, a cargo del grupo soriano Poesía Necesaria.

Con esta programación, la Junta de Castilla y León ha subrayado que reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y la difusión cultural, así como con la puesta en valor de la figura de Antonio Machado y su estrecha vinculación con la provincia de Soria.