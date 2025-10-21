La IV Feria de Empleo pone sobre la mesa 650 ofertas de trabajo en Soria

Martes, 21 Octubre 2025 13:05

La IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento #Soriaemplea, organizada por la Cámara de Comercio de Soria, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del programa Talento Joven, pondrá sobre la mesa más de 650 ofertas de trabajo en toda la provincia.

La Feria suma también la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid.

Las ofertas proceden de todo tipo de empresas y sectores, destacando las de Nufri, que requiere 500 personas para la recogida de las manzanas la próxima temporada.

También se darán a conocer los puestos de trabajo de la recién llegada Maheso y otras empresas, como Molinero, Fico, Sarrió, Caja Rural de Soria, Resinas Naturales, Lecta, Insoca, Grupo Latorre, Cañada Real, Cyndea, La Hoguera, Tamesa, y, por primera vez, el Sacyl, con importantes números de ofertas.

Un total de 54 empresas e instituciones tendrán presencia física en la Feria, donde llevarán directamente sus ofertas. Otras empresas, sin embargo, han publicado sus vacantes a través de la web soriaemplea. Este sitio web recoge el total de puestos ofertados.

En total, las más de 650 ofertas de empleo se reparten entre distintos ámbitos profesionales, con la siguiente distribución:

1. Industrial / Producción / Mantenimiento

Incluye operarios, técnicos de mantenimiento, calidad, producción, etc.

32,5% de las ofertas.

2. Administración / Finanzas / Comercial

Incluye administrativos, contables, técnicos en administración, comercial, etc.

15% de las ofertas.

3. Sanidad / Servicios Sociales

Incluye gerocultores, médicos, auxiliares a domicilio, terapeutas, fisioterapeutas, etc.

13,75% de las ofertas.

4. Hostelería / Alimentación

Incluye camareros, cocineros, ayudantes de cocina, carniceros.

12,5% de las ofertas.

5. Logística / Almacén / Transporte

Incluye personal de logística, almacén, conductores de reparto.

7,5% de las ofertas.

6. Tecnología / Desarrollo / Ingeniería

Incluye desarrolladores, data engineers, diseñadores de producto, técnicos en electrónica, etc.

6,25% de las ofertas.

7. Agrario / Forestal / Medio Ambiente

Incluye técnicos agrarios, peones forestales, jardineros y peones agrícolas.

5% de las ofertas.

8. Oficios / Técnicos especializados

Incluye electricistas, carpinteros, mecánicos, montadores de muebles.

5% de las ofertas.

9. Ventas / Atención al cliente / Retail

Incluye personal de tienda y dependientes.

2,5% de las ofertas.

Dentro del programa de la Feria, las empresas e instituciones participantes dispondrán de stands en los que presentarán sus vacantes, recursos de empleabilidad y programas de apoyo a trabajadores y emprendedores. Se habilitará también un espacio específico de atención a personas con diversidad funcional.

Los asistentes también podrán disfrutar de una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, manejando un simulador de vuelo con drones, tecnología cada vez más presente en sectores emergentes.

Novedad

Como novedad, la Feria contará con un punto de encuentro para entrevistas rápidas y conversaciones directas entre empresas y demandantes de empleo. Un formato ágil pensado para que el talento y las oportunidades laborales se encuentren cara a cara.

Por otro lado, la feria contará con un programa de ponencias y talleres de primer nivel, que abordarán la empleabilidad desde diferentes enfoques: motivacional, tecnológico, de emprendimiento y de marca personal.

Recordamos que entre todas las personas que se registren en la web de la Feria, www.soriaemplea.com y validen su asistencia en el stand de la Cámara en el Palacio de la Audiencia, se sorteará una escapada turística para dos personas en El Burgo de Osma.

Igualmente, los jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el programa Garantía Juvenil podrán participar en el sorteo de un ordenador portátil HP i5 con 16 GB de RAM, gracias al programa Talento Joven, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), validando la asistencia a la Feria y previa inscripción.

En las tres ediciones anteriores, celebradas en Soria y El Burgo de Osma, se han puesto encima de la mesa cientos de puestos de trabajo, evidenciando el impacto positivo de esta feria en el mercado laboral de la provincia.

La cita del 22 de octubre en el Palacio de la Audiencia supondrá una oportunidad para que las empresas obtengan visibilidad y puedan contactar directamente con personas demandantes de empleo.

Por otro lado, las personas que buscan trabajo podrán conocer ofertas directas, dejar su currículum, inscribirse en Garantía Juvenil, recibir orientación laboral, informarse sobre los servicios de Impulso Emprende y asistir a talleres prácticos para mejorar su empleabilidad. Para asistir a la feria es necesario inscribirse previamente a través de la web de Soria Emplea www.soriaemplea.com