La Asociación de Peluquerías finaliza año con formación, experiencias y convivencia

Martes, 21 Octubre 2025 13:45

La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria finaliza el año con un completo programa de actividades diseñado para ofrecer a sus miembros formación de calidad, experiencias profesionales y momentos de convivencia entre profesionales.

La asociación pone un especial énfasis en la formación, que sigue considerando prioritaria.

Así, el programa incluye dos cursos intensivos —gratuitos para todos los asociados, pero abiertos a la participación de todos los profesionales no asociados —, que se impartirán en el Aula de Formación que la asociación posee en las instalaciones de FOES.

Estas instalaciones acercan los cursos a los profesionales, ahorrándoles tiempo y dinero en desplazarse para formarse fuera de Soria.

El lunes, 27 de octubre, Patxi Pardo impartirá en el Aula un ‘Curso de Perfeccionamiento de Corte y Peinados Masculinos’.

El curso se desarrollará de forma teórica y práctica a lo largo de una jornada.

Por la mañana, los asistentes recibirán la teoría y contemplarán la exhibición de corte masculino, que se realizará sobre modelos. La tarde está reservada a la práctica y los alumnos que lo deseen podrán asistir acompañados de su modelo y con material para realizar el corte en presencia del formador.

El 24 de noviembre será el turno de José García, que conducirá el curso de moda, corte y color titulado ‘Reinventa tu salón con las técnicas del momento’.

Los interesados en participar en las sesiones formativas pueden inscribirse en la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

La asociación considera esencial la formación continua en peluquería al ser un sector con tendencias y técnicas en constante evolución. Cursos como los programados aumentan las competencias de los profesionales y contribuyen a ampliar la rentabilidad de los negocios.

En este empeño, el programa de actividades ha incluido, además, la visita al Salón Look Internacional el pasado 19 de octubre que se celebró en el IFEMA de Madrid.

El salón es el gran evento profesional del sector de la imagen y la estética integral en España y una oportunidad para descubrir nuevas tendencias, productos y soluciones innovadoras y generar oportunidades de negocio.

Finalmente, para fomentar el espíritu de hermandad, la Asociación celebrará la Festividad de San Martín de Porres el 9 de noviembre.

La jornada incluirá una comida en un restaurante de la capital en una jornada que se ha organizado para compartir y disfrutar.

La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria hunde sus raíces en la fundada en 1977, aunque no siempre ha sido mixta, como es en la actualidad. Peluquerías es una de las 46 asociaciones integradas en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.