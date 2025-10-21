El juez y escritor Joaquim Bosch presenta en Soria su libro “Jaque a la Democracia”
El juez y escritor Joaquim Bosch estará en Soria este miércoles, 22 de octubre, para presentar su último libro, “Jaque a la Democracia”, una obra en la que analiza los riesgos que amenazan los derechos, las libertades y la calidad democrática en España.
En su nuevo libro, Bosch reflexiona sobre el avance de los discursos autoritarios, la pérdida de confianza en las instituciones y los desafíos que ponen a prueba los valores democráticos.
Su análisis riguroso y divulgativo busca despertar una conciencia crítica ante las amenazas que afectan a la convivencia democrática y al Estado de Derecho.
Bosch es magistrado y jurista reconocido por su compromiso con la justicia social y la defensa de los valores democráticos.
Ha sido portavoz de la asociación Jueces para la Democracia y es autor de varios ensayos sobre corrupción, derechos fundamentales y el funcionamiento del sistema judicial.
Además, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, donde aporta una mirada experta y comprometida sobre la actualidad política y judicial.
Desde UGT Soria se ha invitado a toda la ciudadanía a asistir y participar en este encuentro abierto, un espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de nuestra democracia.
Durante el acto se podrán adquirir ejemplares del libro, que serán firmados por el propio autor.