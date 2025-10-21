El juez y escritor Joaquim Bosch presenta en Soria su libro “Jaque a la Democracia”

El juez y escritor Joaquim Bosch estará en Soria este miércoles, 22 de octubre, para presentar su último libro, “Jaque a la Democracia”, una obra en la que analiza los riesgos que amenazan los derechos, las libertades y la calidad democrática en España.



El acto, organizado por UGT Soria con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, se celebrará a las 19:00 horas en la Sala Noble del Palacio de la

Audiencia y contará con la presentación de Juan Manuel Peña Sanz, secretario provincial de UGT Soria.

En su nuevo libro, Bosch reflexiona sobre el avance de los discursos autoritarios, la pérdida de confianza en las instituciones y los desafíos que ponen a prueba los valores democráticos.

Su análisis riguroso y divulgativo busca despertar una conciencia crítica ante las amenazas que afectan a la convivencia democrática y al Estado de Derecho.

Bosch es magistrado y jurista reconocido por su compromiso con la justicia social y la defensa de los valores democráticos.

Ha sido portavoz de la asociación Jueces para la Democracia y es autor de varios ensayos sobre corrupción, derechos fundamentales y el funcionamiento del sistema judicial.

Además, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, donde aporta una mirada experta y comprometida sobre la actualidad política y judicial.



Desde UGT Soria se ha invitado a toda la ciudadanía a asistir y participar en este encuentro abierto, un espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de nuestra democracia.

Durante el acto se podrán adquirir ejemplares del libro, que serán firmados por el propio autor.