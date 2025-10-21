La UVa presenta mejores datos de matriculación en última década

Martes, 21 Octubre 2025 14:19

Tras el cierre de la matrícula en los estudios de Grado de la Universidad de Valladolid, los datos confirman el crecimiento en el número de alumnos que eligen la UVa para cursar una carrera universitaria. El Campus de Soria también ha crecido.

Por lo que se refiere a este curso académico, 2025-2026, se han matriculado en las titulaciones de grado un total de 19.883 estudiantes, de los cuales 5.113 son de nuevo ingreso.

Estas cifras corroboran la tendencia al alza de los últimos años y sitúan este curso como el de mayor número de estudiantes en la última década.



En comparación con el curso anterior, el número de nuevos alumnos ha aumentado aproximadamente un 8 por ciento, mientras que el total de matriculados ha crecido un 3,5 por ciento.

Si se toma como referencia el curso 2018-2019, el crecimiento acumulado alcanza un 17% en nuevo ingreso y un 7% en el total de estudiantes.



Este aumento se distribuye entre todos los campus de la UVa (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria) y destacan los centros que ofrecen titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las facultades de Educación, donde la demanda sigue en constante aumento.



Los resultados reflejan la solidez y el atractivo de la oferta académica de la Universidad de Valladolid, así como la confianza del estudiantado en la calidad de su formación.

El incremento simultáneo de nuevos ingresos y del total de matriculados evidencia también una mejor retención del alumnado y la consolidación de los itinerarios formativos dentro de la institución.

“Este crecimiento es el resultado del compromiso de la comunidad universitaria y de una oferta formativa diversificada, de calidad y adaptada a las nuevas demandas sociales", ha señalado el equipo de gobierno de la UVa.



Tabla por campus y estudios: https://acortar.link/ichMu8