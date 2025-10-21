Dos voluntarias americanas del programa "Teach in Spain" participan en centros educativos de Soria

Martes, 21 Octubre 2025 16:04

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha dado la bienvenida a dos voluntarias del programa ‘Teach in Spain’, que desarrollarán su labor educativa en centros de la provincia de Soria durante el primer trimestre del curso escolar.

Ashley Salazar-King y Jordan Matranga, procedentes de Estados Unidos, colaboran desde el pasado 15 de octubre en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santo Cristo de las Maravillas, de Duruelo de la Sierra, y en el CEIP Infantes de Lara, de la capital soriana, respectivamente.

El acto institucional de bienvenida tuvo lugar el 14 de octubre en el Centro de Formación del Profesorado de Idiomas (CFPIdiomas) de Valladolid.

Tras el mismo, las coordinadoras del programa en los centros, Clara Alcalde y Marta Fernández, acompañaron a las voluntarias a sus familias anfitrionas.

Las participantes permanecerán en los centros hasta el 19 de diciembre, víspera de las vacaciones escolares de Navidad, conviviendo con familias de alumnos, lo que constituye una experiencia educativa y culturalmente enriquecedora para el alumnado, el profesorado y el entorno familiar.

Además de contribuir al aprendizaje práctico del inglés, la iniciativa facilita el intercambio cultural y la oportunidad de mostrar la riqueza y diversidad de Castilla y León.

Programa ‘Tech in Spain’

El programa ‘Teach in Spain’ de colaboradores extranjeros en centros bilingües se desarrolla desde 2016 gracias a un acuerdo entre la Consejería de Educación y el Consejo de Intercambios Educativos en el Extranjero (CIEE), organización sin ánimo de lucro.

Estos voluntarios estadounidenses, con titulación universitaria o al menos dos años de estudios superiores, son asignados a centros públicos que participan en el programa de Secciones Bilingües o en los Centros Bilingües, Inclusivos, Tecnológicamente Seguros y Sostenibles (centros BITS).

El objetivo principal del programa es mejorar la competencia lingüística en lenguas extranjeras de alumnado, profesorado y familias, además de favorecer el conocimiento mutuo entre culturas.

La presencia de hablantes nativos en el aula refuerza el aprendizaje del idioma en un contexto significativo, tanto en las clases de lengua extranjera como en otras materias impartidas en inglés.

Los colaboradores desarrollan su labor de manera voluntaria durante un trimestre escolar, recibiendo alojamiento y manutención por parte de una familia de acogida vinculada a la comunidad educativa del centro.

Habitualmente, se trata de familias con hijos escolarizados o docentes del propio colegio.