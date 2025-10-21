El XI Spain Classic Raid hará meta en la ciudad de Soria

Martes, 21 Octubre 2025 12:56

Una vez más, el Spain Classic Raid recorrerá España de una punta a otra, uniendo el sur y el norte de la península. En su undécima edición la ruta elegida comienza en la ciudad sevillana de Dos Hermanas para terminar ocho días después en Santander. Por medio, hará parada en Soria.

El raid de regularidad para coches clásicos más largo de Europa se celebra del 18 al 25 de octubre.

Este miércoles, 22 de octubre, completa su quinta etapa uniendo las ciudades de Guadalajara y Soria, tras haber recorrido 212 kilómetros por caminos de tierra.

En esta jornada, los participantes disfrutarán de una prueba especial de regularidad en el circuito de autocross de Alcolea del Pinar-Guadalajara.

El arco de meta estará ubicado en la Plaza Mayor soriana, a la que llegarán los vehículos a partir de las 17.30 horas.

El recorrido previsto para esta nueva edición del Spain Classic Raid, hasta su llegada a Santander, consta de más de 2.100 kilómetros repartidos en 8 etapas con una media de 250 kilómetros cada una. Los equipos participantes recorrerán 14 provincias: Sevilla, Málaga, Granada, Jaén, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Guadalajara, Soria, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Burgos y Cantabria.

En total, el recorrido pasará por más de 300 términos municipales.

Un total de 150 coches con 25 o más años de edad serán los protagonistas de este raid y harán las delicias de los aficionados a su paso. El recorrido promete ser especialmente atractivo, divertido y también con un pequeño toque de dificultad para no defraudar a los más atrevidos. Pilotos y copilotos deberán demostrar su destreza para mantener la velocidad media establecida por la organización en cada tramo, su sentido de la orientación y la resistencia de los clásicos.

Entre los vehículos inscritos encontramos una variada selección de marcas y modelos, siendo el más antiguo en esta edición un Volkswagen Escarabajo de 1972. También veremos por los caminos los simpáticos Citroën 2 CV y Citroën Azu 250; un familiar Renault 12, un Peugeot 504, muchos Seat y Fiat Panda, algunos Mercedes, varios populares Renault 4 y unos cuantos Toyota RAV4, porque el primer SUV de la historia ya es también clásico.

En la mañana del jueves, 23 de octubre, los equipos volverán a la ruta para afrontar la sexta etapa, Soria-Logroño, de 279 kilómetros.

El Spain Classic Raid cuenta con un gran equipo de profesionales, entre los que se incluye un equipo médico, mecánicos especializados y coches-grúa.

El raid no sería posible sin Bosch, el patrocinador principal de esta prueba a la que acompaña desde sus inicios. Turismo Dos Hermanas, como entidad colaboradora, estará presente a lo largo de las ocho etapas, y la marca Maxus aportará vehículos para las diferentes funciones de la organización.

Para más información visita www.spainclassicraid.com y www.facebook.com/spainclassicraid

www.youtube.com/@SpainClassicRaidcom