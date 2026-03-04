La Casa de la Juana programa dos actividades para celebrar Día Internacional de las Mujeres

El colectivo La casa de la Juana, taller de arte en el Circulo Amistad Numancia de Soria, ha invitado a la ciudadanía a la programación que ha elaborado para celebrar el próximo domingo el Día Internacional de las Mujeres.



En esta ocasión ha propuesto dos actividades.

Como viene siendo tradición de este colectivo, a las 12:00 horas en el Salón Antonio Machado del Círculo, antes de la manifestación del 8 de marzo, se realizará una lectura pública y compartida con los asistentes de un texto feminista.

En esta ocasión serán poemas de de la poeta y directora de cine iraní Forugh Farrojzad, en el Salón Antonio Machado del Círculo.

La lectura será guiada por Cristina Ortega y Azahara del Campo y /o Miriam Tello dibujarán en directo.

Por la tarde del domingo 8 de marzo de 18:00 horas a 20:00 horas realizarán un Taller de pintura y Feminismo mágico, en las instalaciones de La casa de la Juana, 2ª planta del Casino, esta vez indagando con sus pinceles en su conexión con la triple diosa celta.

No es necesario saber pintar. Las plazas serán limitadas a 8 personas, la aportación 20 euros no socios, 10 euros para socios del Círculo. Materiales incluidos. Guiado por Azahara del Campo e Isis Gayo.

Inscripciones: 630539455 (Isis) y 615258619 (Azahara)

La casa de la Juana, taller de arte en el Círculo Amistad Numancia de Soria es un espacio de libertad y creación compartido por Isis Gayo, Azahara del Campo, Miriam Tello, y Cristina Ortega, donde trabajamos obra personal y colectiva.

Desde su fundación en 2022, buscan crear tejido con el entorno a través de talleres, colaboraciones con entidades públicas y privadas, artistas locales y foráneos, proponiendo el lenguaje artístico como vía de comunicación universal.