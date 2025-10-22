Los vecinos de Los Royales piden encender semáforos de travesías para mejorar seguridad

Miércoles, 22 Octubre 2025 08:04

El próximo fin de semana llega el cambio al horario de invierno y la asociación de vecinos del barrio de Los Royales, en Soria, ha reclamado al Ayuntamiento que encienda antes los semáforos de las travesías de la ciudad.

Para ello la citada asociación vecinal ha abierto una campaña de recogida de firmas dirigida al Ayuntamiento de Soria, para reclamar "una vez más" el encendido de los semáforos ya instalados en la “humanización” de las travesías de la avenida Eduardo Saavedra y de la avenida de Valladolid.

“Desde la Asociación de Vecinos de Los Royales estamos llevando a cabo una campaña de recogida de firmas dirigida al Ayuntamiento de Soria, para solicitar el encendido de los semáforos ya instalados en las travesías de Eduardo Saavedra y Avenida Valladolid. Pedimos que dicho encendido se realice antes del cambio de hora (25-26 de octubre), con el fin de mejorar la seguridad vial y peatonal en esta zona”, ha explicado en su página web.

https://avlosroyales.es/recogida-de-firmas/