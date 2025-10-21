Soria acoge nueva edición de "Deporte y Familia"

Martes, 21 Octubre 2025 16:29

Soria acoge este fin de semana un nuevo evento de “Deporte Y Familia”.

Como ya viene siendo habitual la Junta de Castilla y León organiza una actividad lúdica para todos los públicos en la que se pretende potenciar la conciliación familiar, facilitando la práctica de deporte entre mujeres y hombres y sus familias, compaginando la participación de los niños en el deporte en edad escolar con la realización de actividades complementarias para fomentar la actividad física y la promoción del deporte.



Este año la actividad se celebrará este sábado 25 de octubre de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Será en el Caep de Soria, en el módulo “Diego Barranco”, y en todas las instalaciones del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la Provincia de Soria.



La actividad contará con diferentes Zonas:

- Área de deportes en familia, en las modalidades siguientes:

- Área de actividades lúdico-deportivas en familia:

o Juegos populares

o Juegos tradicionales,

o Actividades para niños y adultos con bailes

- Área de Juegos inclusivos.

- Área I-sport

- Área con hinchables para diferentes grupos de edad

- Área de ludoteca relax

- Área de guardería para los niños más pequeños

- Área de información de nutrición y actividad física.