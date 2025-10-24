El alcalde pide fecha cierta para mesa de planificación del hospital Virgen del Mirón

Viernes, 24 Octubre 2025 15:21

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha pedido tras la Junta de Gobierno una fecha cierta para trabajar en la mesa de planificación del Hospital Virgen del Mirón después de una espera que se remonta a abril del año 2024. Martínez ha asegurado que el consejero de Sanidad tiene "la cara muy dura",

Martínez ha replicado este viernes a las declaraciones del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que aseguró ayer en Soria que todavía se estaba a tiempo de cumplir el compromiso de convocar en el último trimestre de este año la Mesa para planificar el futuro del hospital soriano.

18 meses y no ha tenido tiempo de convocarla. Tiene la cara muy dura. Es una tomadura de pelo para los sorianos y para el Ayuntamiento”, ha espetado.

“Parece que Alfonso Fernández Mañueco no ha encontrado tiempo en más de año y medio para convocar esa mesa institucional, desde el 24 de abril del 2024. La ciudadanía soriana se merece esa reunión con sus agentes sociales y los representantes del sector y no hay excusa válida para no convocarla”, ha recordado el alcalde, quien ha lamentado los ritmos de las infraestructuras sanitarias en la capital “con un hospital con unas obras que comenzaron en 2007 o un centro de salud con una parcela también cedida ese año”.

Martínez ha recordado que en junio de 2024 ya se remitieron los nombres de los integrantes municipales de la mesa y ha insistido en que es “esencial hacer una planificación rigurosa sobre el centro”.

En materia de contratación, se ha dado cuenta de la declaración de desierto de las obras de las escaleras mecánicas del Calaverón.

El alcalde Martínez ha confirmado que los técnicos están analizando los motivos de que el contrato no haya sido considerado atractivo por los licitadores y también ha adelantado que “una vez que nos han otorgado una nueva ayuda europea para el barrio que nos permite incluir esa actuación no descartamos realizar una nueva licitación incluyendo dos tramos de escaleras”.

Además en la Junta de Gobierno Local se han aprobado dos ayudas de eco-inversión por las cuantías de 2.160 euros y de 22.122 en calle Caballeros y calle Numancia, respectivamente.

La Junta también ha aprobado una nueva serie de convenios deportivos con clubes locales, dentro del programa municipal de fomento del deporte base y la práctica federada.

Entre ellos destacan: