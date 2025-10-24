Los empleados municipales acusan al PSOE de seguir incumpliendo el convenio

Viernes, 24 Octubre 2025 15:01

El Comité de Empresa del personal del Ayuntamiento de Soria ha vuelto a acusar al equipo socialista de Gobierno de seguir incumpliendo el convenio. Le han aconsejado decir alguna verdad que que cuando mientan se les pueda creer.

En rueda de prensa, ha desmentido las últimas declaraciones realizadas por miembros del equipo socialista de Gobierno y, asi, ha señalado que la subida salarial ha sido del 9,5 por ciento en cuatro años, con un IPC acumulado del 14,7 por ciento, con lo que resulta una pérdida del 5 por ciento y de un 20 por ciento en una década de congelaciones.

En este tiempo, los concejales liberados han pasado de cobrar 41.146 euros a 53.000 euros, del 2011 al 2023, con una subida del 17,66 por ciento.

Del año 2007, en el que el PSOE entró en el gobierno municipal se ha pasado de destinar 157.000 euros anuales para concejales a 600.000 euros en 2025, según han recordado, “pero claro luego suben el IBI por el gasto de los trabajadores”,

Además han denunciado que el equipo socialista haya anunciado la contratación de una empresa para realizar el plan de igualdad, por lo que han cuestionado la existencia de luan concejalía de Igualdad que le cuesta a las arcas públicas, en dos sueldos, 100.000 euros.

“Les recordamos que el plan tiene que ser consesuado con los representantes sindicales y que haría falta la famosa RPT que solo ellos saben donde está, ya que ni siquiera se ha publicado”, han ironizado.

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, ha reiterado que es respetuoso con la defensa de sus intereses que plantean los empleados municipales y ha defendido la voluntad que está mostrando el equipo de gobierno para dotarse de mayor capacidad de contratación de personal, a sabiendas del esfuerzo que tienen que realizar para dar cobertura a las inversiones encima de la mesa y el cada vez mayor número de prestaciones y servicios, para que la ciudadanía tenga mayor oferta.

“Me habían trasladado su planteamiento en cuanto a la exigencia no ya de un nuevo convenio, sino el cumplimiento del que tenemos. Y eso viene a dar la razón al equipo de gobierno cuando llevamos diciendo desde muchísimo tiempo que no hay un convenio con mejores prestaciones para sus trabajadores en ningún ámbito de la administración pública y, si lo hay, traíngalo y lo podemos firmar”, ha señalado.

Martínez ha trasladado todo el apoyo y respaldo al concejal de Personal, Eder García, y todo el departamento, “porque está siendo uno de los objetivos más difíciles de conseguir, pero estamos todavía en el camino por recorrer y en la línea adecuada para resolverlo”.