Vox rechaza el "atraco impositivo" del PSOE en el Ayuntamiento de Soria

Viernes, 17 Octubre 2025 17:23

El portavoz de Vox, Fernando Castillo, ha calificado la subida de impuestos municipales que el PSOE aprobará en el pleno del próximo lunes como un "atraco impositivo" y que incluye nuevas subidas del IBI, del Impuesto de vehículos, de los Vados en cocheras y de la tasa de veladores.

Según Castillo los impuestos deben estar vinculados a los servicios y afirma que estos no mejoran y se ha referido a la existencia de deficiencias en la seguridad ciudadana, la limpieza viaria, o el mantenimiento de parques como La Dehesa.

“Por lo tanto, para Vox no está justificada la subida. Salvo si, lo que queremos es subir el gasto superfluo en partidas para campañas ideológicas, para sindicatos y partidos políticos, o para festivales culturales gratis. (…) En resumen, la próxima subida es un abuso, una injusticia y demuestra una total falta de sensibilidad hacia las dificultades económicas que atraviesan muchas familias y negocios sorianos” ha apuntado el portavoz de Vox.

Castillo ha afirmado que “el equipo de gobierno nos sube todos los impuestos y encima tenemos que agradecérselo porque es para seguir manteniendo los servicios de calidad, por justicia redistributiva, y por el incremento de salarios a los funcionarios, etc.”. Y ha comentado que “están saqueando a la clase media, donde con tanto esfuerzo y ahorro llegaron nuestros padres, y nos dicen que es por justicia, por redistribuir. Y sí redistribuyen, pero entre sus afines; muchas veces mediante subvenciones y convenios que enmascaran lo que deberían ser contratos y que curiosamente van a parar siempre a los mismos”.

Para concluir ha señalado que “en los tiempos que estamos donde el dinero da cada vez menos de sí, el aparato extractivo socialista de este ayuntamiento, quiere subir el imprescindible vado al pequeño comercio o taller que ya las pasa canutas para llegar a fin de mes. También quiere cobrar más a un particular por un coche con el que cada vez circula peor por la ciudad y teniendo que pagar para aparcar”.

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria ha criticado esta mañana el encargo que permitirá al SOMACYL ejecutar las obras de mejora del Centro De Tratamiento de Residuos de Golmayo y adjudicarse su funcionamiento y explotación durante 20 años. Para Sara López, edil de Vox, la estimación económica de 15 millones de euros presentada para esta operación demuestra “improvisación y falta de rigor económico”.

La corporación votará el lunes en el próximo pleno el encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A, SOMACYL, la ejecución de las obras de modernización de est centro y su posterior gestión por 20 años y Vox ha adelantado que se abstendrá en el citado punto.

López ha explicado que el consorcio del CTR incumple la ley al acordar prórrogas del contrato para la gestión del centro de tratamiento. Le fue adjudicado en 2015 a CESPA por un total de 5 años con dos prórrogas que finalizaron en el año 2020 y las prórrogas posteriores no están contempladas en el contrato.

Falta de tratamiento

La concejal de Vox ha explicado que la actual situación del centro, con solo uno de sus 4 vasos en servicio, obliga a hacer una gestión muy deficiente de los residuos: “los vasos 1 y 2 están sin sellar, contribuyendo a la generación de lodos y lixiviados, por lo que el nivel de malas prácticas y contaminación es ya insostenible. Llevamos 5 años atentando medioambientalmente contra las normas que ellos mismos imponen desde Bruselas y engañando a los sorianos que ejercen la función separadora en los distintos contenedores, para que después en el CTR no se recicle correctamente lo que los sorianos han separado en sus casas”.

López ha señalado que su grupo municipal comparte que existe una necesidad urgente de modernización y mejora del centro, y de mejorar su posterior gestión pero no comparte que las estimaciones económicas aportadas en la documentación. Informa de que el expediente contempla una estimación de inversión, con un presupuesto de ejecución material de 15.277€ no es definitivo porque se tiene que ajustar a la solución final que apruebe el consorcio.

Tarifas 40% más caras

Otro de los puntos destacados por Vox es que en la estimación económica presentada no siquiera se ha cuantificado su impacto real en los costes o tarifas de basuras que pagarán los sorianos en el futuro. En este punto desde VOX añaden que, lo que se ha anunciado en los medios de comunicación es que será una subida del 20%, pero desde el grupo municipal estiman que el incremento puede ser del 40%.

López ha comentado que en la estimación económica hay datos que no concuerdan. Afirma que en la memoria económica y de valoración se hace referencia a revisiones de precios en base a la inflación, y la subida de los salarios, del gas, la electricidad, los precios… pero que luego estas revisiones económicas no están contempladas en el modelo financiero aportado. “No concuerdan los documentos, uno asume precios constantes a 20 años y el otro recoge una revisión anual. Demuestra una total improvisación y falta de rigor económico”, asevera López.