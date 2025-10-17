El Ayuntamiento adjudica tres contratos para dar forma a la Navidad en Soria

Viernes, 17 Octubre 2025 17:14

El portavoz municipal Javier Muñoz ha dado cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local en la que se han incluido tres contratos vinculados a las fiestas navideñas dentro del objetivo de seguir reforzando la posición de Soria como ciudad de compras y de visitantes en estas fechas.

De esta forma, se ha acordado la prórroga del Contrato de Belén Exterior a favor de la adjudicataria MIS FLORES S.L.

Esta prórroga es para la temporada vid25-2026.

Igualmente, se ha aprobado el expediente de Peña 20ista de Hielo con el presupuesto base de Licitación es de 25.000 euros IVA incluido.

Por último, se ha licitado el mercado de navidad con la posibilidad de instalar 21 casetas de venta en la Plaza de las Mujeres y una licitación al alza con un canon mínimo de 1.965 euros

. “Seguimos apostando por la Navidad y su vertiente dinamizadora del sector comercial y de servicios y para ello ya estamos con la iluminación y con otra serie de recursos como el Belén, la pista de hielo o el mercado. Para conseguir que no se quede desierto como ocurrió el pasado año, adaptamos la ordenanza y esperamos que en esta ocasión tengamos licitadores”, h explicado.

Por otro lado, ha apuntado como posible fecha del encendido el 5 de diciembre, aunque “mantendremos como todos los años conversaciones con el sector para consenasuar ese inicio de las actividades en torno a la Navidad”.

En otro orden de cosas, se ha dado el visto bueno al convenio para Soria Gastronómica entre el Ayuntamiento de Soria y la Fundación Siglo para el turismo y de las Artes de Castilla y León para la celebración del IX Concurso Internacional de Cocina y Turismo Micológico, Soria Gastronómica, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de 2025.

También se ha renovado el acuerdo con el Colegio de Educación Especial Santa Isabel para el ejercicio 2025 con la cantidad estipulada de 20.000,00 euros correspondiente a la contribución en el mantenimiento del centro.