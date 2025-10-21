El Ayuntamiento modifica presupuesto para más ayudas, Machado y transporte urbano

Martes, 21 Octubre 2025 13:36

El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha dado luz verde a modificaciones presupuestarias ampliar ayudas a distintas entidades, así como impulsar la exposición conmemorativa sobre Antonio Machado en Soria con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y el mantenimiento de la ayuda al transporte urbano.

De esta forma, las cuantías aprobadas para asociaciones han sido de 10.000 euros a favor de la Agrupación Deportiva Calasanz, 4.000 para la Asociación de Vecinos del Calaverón y 44.500 para Cruz Roja.

También se han aprobado las subvenciones nominativas para las asociaciones de vecinos de distintos barrios de la capital.

Esta modificación presupuestaria va ligada fundamentalmente al Plan de Subvenciones del Ayuntamiento que hace que se deban ajustar las partidas al listado aprobado inicialmente con el presupuesto anual.

Por otro lado, se ha dado luz verde a una ayuda de 115.000 euros para la Exposición de Antonio Machado que se llevará a cabo en Santa Clara y que pondrá el broche de oro a un año repleto de acciones de recuerdo al escritor sevillano y que tuvo en octubre la rememoración de su nombramiento como Hijo adoptivo de la ciudad.

Por último, se ha incorporado una cuantía de 150.000 euros para el servicio de transporte urbano.

Esta cantidad permite mantener la bonificación del 60 por ciento en el billete acogiéndose a un porcentaje de ayuda del Gobierno de España (30% primer semestre y 25% el segundo semestre) y completando el resto y, con ello, que el coste del abono mensual para jubilados se mantenga en 3,32 euros y para el resto de la población en 8,6.