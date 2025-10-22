CSIF insta al alcalde a desbloquear asuntos laborales pendientes en el Ayuntamiento

Miércoles, 22 Octubre 2025 12:32

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado “el intolerable uso” que hace el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria del enfrentamiento en la gestión del personal y ha exigido al alcalde, Carlos Martínez Mínguez, que acabe con esa utilización y desbloquee, negocie y solucione los asuntos laborales pendientes y bloqueados.

El sindicato independiente ha señalado en un comunicado que se está buscando confundir a los trabajadores municipales y a los vecinos, “intentando hacer creer que los sindicatos y sus representantes actuamos y vamos contra ellos, pero esa falsedad y esa estrategia no van a salir bien. La gestión pública está para prestar unos óptimos servicios públicos, para mejorar la vida de los ciudadanos y -también- de su plantilla, no para utilizarla de arma de conflicto y de choque”. Es más, subraya CSIF que “es una actitud despreciable e indigna, nada ejemplarizante”.

"¡Pero basta ya, se acabó el tiempo!,", ha clamado CSIF, que ha insistido en que “el concejal de Personal tiene que merecer el cargo, ponerse a trabajar y desbloquear el sin fin de asuntos laborales pendientes. Seguimos sin negociar y sin cumplir calendarios laborales, carrera profesional, fondo de acción sociosanitario, plan de igualdad, sin cubrir bajas y jubilaciones… Continuamos sin tratar temas que deberían estar resueltos y no encallados, con la responsabilidad del equipo de Gobierno y de su alcalde, con incumplimientos constantes. ¿Para eso sirve la mayoría absoluta?”.

La organización sindical independiente ha explicado que hace dos años que se publicó en el BOP de Soria (4 de septiembre de 2023) la subida salarial en torno al 10 por ciento del alcalde, concejales y personal eventual de confianza, “y no hemos visto -todavía- ningún acuerdo firmado, con los representantes sindicales sobre una subida equitativa de las retribuciones para todos los trabajadores”.

En este sentido ha reiterado que el convenio laboral caducó hace 10 años, en 2015, y no se negocia: “Esto no es solo mala gestión, es desprecio a la plantilla”.

CSIF ha criticado que se tarde diez años en aprobarse una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y se haga sin consenso y con el rechazo de toda la parte social.

Por ejemplo, la segunda actividad en la Policía Local no aparece en puestos identificados en la RPT.

CSIF ha reprochado que el Ayuntamiento esté reduciendo el personal que necesita la ciudad, y que acuda a semi-privatizaciones de ciertos servicios.