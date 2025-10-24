El Ministerio de Defensa convoca 400 plazas de reservistas voluntarios

Viernes, 24 Octubre 2025 16:06

El Ministerio de defensa ha publicado en el BOE del 22 de octubre una nueva convocatoria para reservistas voluntarios.

En esta ocasión, se trata de 400 plazas repartidas entre los tres Ejércitos, tanto para oficiales, suboficiales y tropa, en función de las cualificaciones previas de los aspirantes y los puestos a cubrir.

Ahora se abre un periodo de 20 días (hasta el 11 de noviembre incluido), para que, quienes estén interesados puedan solicitar la cita previa para la realización de las pruebas de admisión. Dichas pruebas consisten en: la valoración de los méritos presentados, en forma de titulaciones, reconocimiento médico y entrevista personal.

La solicitud de cita previa, así como toda la documentación informativa, incluida la resolución del BOE, se encuentran en el siguiente enlace: Proceso de selección Reservistas - Reclutamiento no obstante, desde la subdelegación de defensa en Soria le aconsejamos que se pasen por nuestras dependencias de la Av. Duques de Soria 16-18 bajo, para un asesoramiento más personalizado.



¿Qué es un Reservista Voluntario?

Un Reservista Voluntario es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno.

Puedes elegir el Ejército, Armada o Cuerpo común con el que deseas colaborar y el período de tiempo al que quieres extender dicha colaboración, en función de disponibilidad y grado de compromiso que quieras asumir.

¿Qué Supone?

Adquirir un vínculo con las Fuerzas Armadas, con la firma de un compromiso los cuales conllevan un determinado tiempo de activación en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa.

La duración de estos periodos de activación dependerá de las necesidades de las Fuerzas Armadas. Mantener el compromiso de 3 años, siendo posible firmar nuevos compromisos, siempre que no se superen las siguientes edades:

Oficiales y Suboficiales: No alcanzar la edad máxima de 58 años.

Tropa y Marinería: No alcanzar la edad máxima de 55 años.



Posibilidad de elegir áreas de trabajo y cometidos o tareas, en base al compromiso que, voluntariamente, se haya adquirido. Estar activado es ejercer tu derecho reservista voluntario.

Adquieres automáticamente la condición de activado cuando se te requiera para:

Realizar ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y perfeccionamiento durante no más de un mes al año.

Prestar servicio en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa. En esta situación tendrás los derechos y deberes que corresponden a la condición de militar profesional de tu empleo y el tiempo que permanecerás activado se determina en la correspondiente convocatoria.