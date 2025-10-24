Los Pueblos más Bonitos de España lanzan el Semáforo de Afluencia Turística

Viernes, 24 Octubre 2025 15:56

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ha puesto en marcha el nuevo Semáforo de Afluencia Turística, un innovador sistema que informa en tiempo real del nivel de visitantes en cada municipio de la red.

Disponible en la web oficial www.lospueblosmasbonitosdeespana.org, esta herramienta visual y accesible permite conocer el estado de ocupación de los pueblos y planificar las visitas de forma responsable, favoreciendo un turismo más equilibrado y sostenible.

Con esta iniciativa, la asociación se convierte en pionera en la gestión digital de flujos turísticos en destinos rurales, combinando tecnología e información local para proteger el patrimonio y mejorar la experiencia de los visitantes.

El Semáforo de Afluencia Turística utiliza un sistema de tres niveles que indica la ocupación de cada municipio: verde (condiciones óptimas para la visita, ambiente tranquilo y experiencia auténtica garantizada), amarillo (afluencia alta, se recomienda planificar la visita con antelación) y rojo (nivel de visitantes muy alto, se sugiere visitar otro pueblo cercano hasta que se normalice la situación).

Los ayuntamientos y colaboradores locales actualizan la información desde un panel de gestión propio, garantizando que los datos reflejen en tiempo real la situación de cada destino.

Avisos en directo y alertas personalizadas

La página principal del portal incluye un espacio de avisos destacados, donde se muestran los pueblos con alta ocupación, eventos locales o incidencias que puedan afectar la visita.

De este modo, los viajeros pueden consultar antes de salir de casa el estado de los destinos y contribuir a una movilidad más equilibrada entre los municipios de la red.

En una fase posterior, el sistema se integrará en la App oficial de Los Pueblos más Bonitos de España (LPMBE), permitiendo a los usuarios recibir alertas y notificaciones personalizadas sobre eventos, previsión de afluencia o condiciones meteorológicas, convirtiendo al Semáforo en una herramienta inteligente y conectada.

El proyecto refuerza el compromiso de la asociación con un modelo de turismo responsable, sostenible y de calidad, que protege el entorno natural y respeta el ritmo de vida de los vecinos.

El objetivo es claro: preservar el patrimonio, evitar la masificación y ofrecer una experiencia auténtica en los pueblos más emblemáticos de España.

Una red viva, innovadora y conectada

Cada pueblo de la red cuenta con una ficha actualizada en la web, donde los visitantes pueden consultar información turística, puntos de interés, fiestas, experiencias y ahora también el estado del Semáforo de Afluencia Turística.

El proyecto consolida a Los Pueblos más Bonitos de España como referente en innovación turística, gestión inteligente del territorio y promoción sostenible del medio rural.