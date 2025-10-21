La venta de viviendas sin posesión se consolida en mercado inmobiliario español

Martes, 21 Octubre 2025 15:33

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3 por ciento de todas las viviendas que hay en venta en España, según un estudio publicado por idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. Es un fenómeno sin apenas incidencia en Soria y provincia.

Este estudio muestra que en este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en idealista que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real. Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda. Como comentábamos hace algunos meses, todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”.

Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9 por ciento de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada.

Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%).

Por encima de la media nacional están también Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma suponen el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta.

Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

Impacto en las provincias

Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que el 7,9% de toda la oferta en la misma está en esta situación. Le siguen las provincias de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%). Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Murcia (4,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%), Girona (3,7%) y Las Palmas (3,2%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,7%.

Soria, por su parte, es la provincia con una menor incidencia, ya que solo alcanza el 0,1%.

Le siguen Ourense (0,4%), Palencia (0,6%), Salamanca y Ávila (0,7% en ambos casos).

Número de viviendas okupadas a la venta en cada mercado

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo. Sevilla (558) se sitúa en tercera posición, seguida por Murcia (427 viviendas), Málaga (304 viviendas), Valencia (200 viviendas), Palma (184 viviendas) y Almería (158 viviendas). Solo estas 8 capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Alicante, donde hubo 155 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre de 2025, Bilbao con 31 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 27 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con 2 viviendas sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por Guadalajara (3 viviendas), León (4) Ávila (4), Pamplona, Cuenca y Ceuta (5 en cada una de ellas).

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 6.587 viviendas. Le siguen Madrid (1.542 viviendas), Murcia (1.395 viviendas), Alicante (1.265 viviendas), Málaga (1.254 viviendas), Sevilla (1.222 viviendas), Girona (1.101 viviendas) y Tarragona (1.001 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con una solo vivienda, y tras ella se sitúan Palencia (15 viviendas), Teruel (16 viviendas) y Ávila (19 viviendas).

Distribución por Comunidades

Con estos datos, comprobamos cómo el 39 por ciento de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 22% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%.

La Comunidad de Madrid dispone del 7 por ciento de esta oferta, mientras que en Murcia encontramos el 6 por ciento.

La distribución por Comunidades se completa con el 4 por ciento de Castilla-La Mancha, el 3 por ciento de Canarias y el 2 por ciento de Baleares.

En todas las demás comunidades se quedan en un 1 por ciento, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.