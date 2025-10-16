Ventas exprés: el 13 por ciento de viviendas vendidas en tercer trimestre, ni una semana anunciada

Jueves, 16 Octubre 2025 21:12

El 13 por ciento de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el tercer trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Otro 21 por ciento tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26 por ciento entre uno y tres meses; el 32 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 8 por ciento más de un año.

El porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana, denominado “ventas exprés”, se ha mantenido estable en el último año, ya que en el tercer trimestre de 2024 se situaba también en el 13 por ciento.

En el caso de las capitales los casos de “ventas exprés” son más frecuentes.

El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Ávila, donde el 28% encontraron comprador en menos de 7 días.

Le siguen Granada (24%), Segovia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), Málaga (19%), Teruel y Madrid (18% en ambos casos)

. A continuación se sitúan las ciudades de Valencia, Lleida, Guadalajara, Huesca y A Coruña (17% en los cinco casos).

Entre el resto de los grandes mercados el fenómeno tiene una incidencia del 16% en San Sebastián, Bilbao y Sevilla, mientras que se queda en el 15% en Barcelona, en el 12% en Palma y en el 11% en Alicante.

En el punto contrario encontramos a Zamora, que tiene un 2% de ventas exprés, seguida por Ourense (6%), Logroño, Lugo, Ceuta y Jaén (8% en las cuatro ciudades).

La lista con tasas de un solo dígito se completa con Melilla, Valladolid y Soria, que comparten un 9%.

En 16 capitales la tasa de ventas en menos de una semana se ha reducido frente al año pasado, siendo Girona donde más se ha notado, ya que pasa del 23% del tercer trimestre de 2024 al13% de este año.

Le sigue Cuenca (del 21% al 13% actual), Melilla (del 17% al 9% actual), León (del 21% al 14% actual) y Toledo (del 15% al 11%). Entre los grandes mercados la tasa de ventas exprés disminuyó en Barcelona (del 18% al 15% actual), Alicante (del 13% al 11% actual) y Palma (del 13% al 12%).

En Madrid (18%) y Valencia (17%) las tasas se mantuvieron estables, mientras se incrementaron en Sevilla (del 15% al 16%), San Sebastián (del 14% al 16%), Málaga (del 15% al 19%) y Bilbao (del 10% al 16%).

El mayor crecimiento de todas las capitales se dio en Teruel (del 0% al 18% actual), Segovia (del 7% al 22% actual) y Ávila (del 16% al 28% actual).

Provincias

Granada es la provincia en la que se ha dado un mayor porcentaje de “ventas exprés”, alcanzando al 23% de las registradas en idealista en el tercer trimestre.

Le siguen las provincias de Segovia (19%), Ávila (19%), Guadalajara (18%), Navarra, Madrid y Cantabria (17% en los tres casos).

Zamora es la provincia con menor incidencia de las ventas exprés, con el 2% de las ventas del tercer trimestre. Le siguen Jaén (5%), Ourense (6%), La Rioja, Lugo y Ciudad Real (que comparten un 7%).