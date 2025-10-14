La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 20 por ciento interanual

Martes, 14 Octubre 2025 09:51

La oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 20 por ciento interanual durante el tercer trimestre de 2025, según el último informe de idealista.

El precio de las habitaciones se incrementa ligeramente, un 1 por ciento interanual, hasta situar el precio medio en España en 405 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos también ha crecido un 2 por ciento respecto al año pasado, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar a la oferta.

En lo referente a la oferta, 46 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año.

Destacan especialmente Lugo (89%), Ourense (80%), Segovia (69%), Melilla (67%) y Cáceres (64%).

Otras capitales con grandes subidas en la oferta son A Coruña (49%), Teruel (48%), Ciudad Real (46%) o Valencia (45%).

En el lado opuesto se encuentran Castellón de la Plana (-31%), Badajoz (-20%), Pamplona/Iruña (-9%), Córdoba (-5%) y Toledo (-3%), que han visto reducirse el número de habitaciones respecto al año anterior.

La oferta en Barcelona ha crecido un 17%, mientras que en Madrid el aumento ha sido del 15%.

Los precios han permanecido prácticamente planos en la mayoría de capitales, aunque sí han experimentado descensos en ciudades como Alicante (-5%) y Pamplona/Iruña (-5%), y caídas más pronunciadas como las de Valencia (-8%) y Badajoz (-23%).

Por el contrario, las mayores subidas respecto al año pasado se han localizado en Segovia (26%), Zamora (24%), Ciudad Real (17%), Palencia (16%), A Coruña y Logroño (12% ambas), Burgos (11%), Huelva y Valladolid (10% en ambos casos).

En Madrid los precios no se han movido, mientras que en Barcelona han crecido un 1%.

Dónde es más caro y más barato alquilar una habitación en España

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes.

A continuación, se sitúan Madrid (550 euros), Palma (510 euros), Donostia-San Sebastián (500 euros), Málaga (425 euros) y Bilbao (425 euros). Girona, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria comparten un precio medio de 400 euros.

En el extremo opuesto, Cáceres es la capital con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 225 euros al mes, seguida de Badajoz (230 euros) y Jaén (235 euros).

Personas interesadas por habitación

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% en el último año. Son 16 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo Castellón de la Plana (115%), Teruel (88%), Badajoz (85%), Zaragoza (67%), Zamora (60%) y Huesca (52%).

Por el contrario, Barcelona (-21%), San Sebastián (-16%), Cáceres (-15%), Segovia (-14%), A Coruña (-13%) y Bilbao (-12%) son algunas de las ciudades en las que ha bajado el interés por habitación. En Madrid el interés ha descendido un 5% durante el último año.

Zonas calientes para la oferta

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (23% del total), Barcelona (12%), Valencia (10%), Sevilla (3%) y Granada (2%).

La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 14% del total del parque disponible.