El stock de vivienda en venta roza mínimos en España

Martes, 23 Septiembre 2025 16:32

La desaparición de la oferta de viviendas en venta sigue acercándose al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014. El nivel de oferta registrada en el segundo trimestre de 2025 es solo un 9 por ciento superior a la que existía en el invierno de 2014, según un estudio de idealista en base a las viviendas anunciadas en su plataforma desde el año 2014.

A pesar de que en España aún no se ha alcanzado el mínimo, son 35 las capitales de provincia, entre ellas Soria, en las que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca, entre ellas casi todos los grandes mercados.

Alcanzan su mínimo histórico las ciudades de Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma, Sevilla y Valencia; mientras que en la ciudad de Málaga la oferta actual es un 17 por ciento superior al mínimo del otoño de 2014 y en Barcelona un 30 por ciento superior al que se registró en el primer trimestre del mismo año.

El listado de ciudades en mínimos de stock se completa con A Coruña, Almería, Ávila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Lugo, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Badajoz, Santander y Melilla son las tres ciudades que están más cerca de alcanzar su mínimo, con un volumen de stock solo un 2 por ciento superior al mínimo en la capital pacense y un 3 por ciento más que su nivel mínimo en las otras dos.

Les siguen Logroño (5%) y Albacete (7%). Granada es la que está más lejos de su nivel mínimo, ya que la oferta actual se sitúa un 232% por encima del mismo; seguida por Cáceres (107%), Ourense (94%), Córdoba (86%) y Jaén (80%).

Los volúmenes mínimos de stock en aquellas ciudades que no lo han alcanzado en este último trimestre se dieron todos a lo largo del año 2014, excepto en Pontevedra (primer trimestre de 2015), Santander y Melilla (primer trimestre de 2025).

Menos provincias en mínimos

El número de provincias que experimentan una oferta en venta en mínimos históricos es 26, entre ellas también Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Sevilla o Valencia.

Entre las que están más lejos de ese punto destacan Granada (con una diferencia del 173% frente a su mínimo)), Ourense (154%), Alicante (138%), Cáceres (113%), Jaén (108%), Córdoba (93%), Málaga (89%) o Girona (87% en ambos casos).