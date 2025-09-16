La oferta de viviendas disponibles se reduce un 39 por ciento desde 2019

Martes, 16 Septiembre 2025 15:58

Las tensiones entre oferta y demanda en el mercado de compraventa de viviendas son evidentes, ya que la oferta de viviendas disponibles se ha reducido en un 39 por ciento desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre del año 2019, según un estudio publicado por idealista.

La reducción ha sido generalizada en todas las provincias y capitales españolas en este periodo, aunque su impacto ha sido distinto.

En casi todas las capitales (45 de 52) la oferta ha caído a la mitad o más, siendo Valencia la ciudad en la que el stock de viviendas más se ha reducido: un 78%.

Le siguen Segovia y A Coruña (con -77% en ambos casos), Cuenca, Santander y Bilbao (-75% en las 3 ciudades), seguidos por Santa Cruz de Tenerife (-74%), Ávila (-74%), Vitoria (-73%), Pontevedra (-73%), Guadalajara (-72%), Toledo, Salamanca, Zaragoza y Pamplona (-71% en los 4 casos).

En Soria capital, el descenso ha sido del 57 por ciento, según el estudio del portal inmobiliario Idealista.

Entre los grandes mercados, además de Valencia y Bilbao, la oferta se ha reducido un 67% en Sevilla, mientras que en Alicante y San Sebastián lo hizo en un 66%. En Madrid la caída del producto llega al 53% y en Palma al 51%. Por debajo del 50% se sitúan las ciudades de Barcelona (-47%) y Málaga (-45%).

Jaén es la capital donde menos ha descendido el volumen de viviendas en venta, con un 29%. Le siguen Cáceres (-33%) y Granada (-41%).

Los máximos se alcanzaron entre 2015 y 2022, aunque en los grandes mercados se reparten entre finales de 2015 (Madrid y Palma los marcaron en el cuarto trimestre de 2015), Bilbao y San Sebastián llegaron a sus máximos en el segundo trimestre de 2016, mientras que Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga lo hicieron en cuarto trimestre de 2016. En Barcelona el máximo tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2019.

Menos intensidad en las provincias

La caída de la oferta ha sido menos relevante en el caso de las provincias, ya que solo 23 han alcanzado un descenso del 50%.

La mayor bajada se ha producido en Vizcaya y Álava, con un 70% de oferta, seguidas por Segovia (-67%), Guadalajara (-66%), Cantabria (-66%), Navarra (-65%), Valencia y Huesca (-64% en los dos casos).

En la Comunidad de Madrid se ha reducido un 60%, mientras que en Barcelona se ha quedado en un 34%.

Alicante y Jaén, por su parte, son las únicas provincias con una caída inferior al 20%: -17% en la provincia de Alicante y -19% en Jaén. Les sigue Cáceres con una reducción del 20%, y a continuación se sitúan Málaga (-27%), Murcia (-31%) y Granada (-32%).