Los 24 municipios donde más de 100 familias compiten por cada vivienda en alquiler

Martes, 09 Septiembre 2025 19:40

La situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en España ha provocado un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda, superando en agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

La capital de Lanzarote, Arrecife, es el municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican, alcanzando una media de 182 contactos.

El resto de municipios se encuentran en las provincias de Madrid y Barcelona, con alguna excepción en provincias limítrofes con Madrid.

El segundo puesto es para el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat, donde se alcanzan los 174 competidores, cerca también de Santa Coloma de Gramenet, que tiene 170.

Leganés en Madrid ocupa la cuarta plaza con 153 familias compitiendo, seguido por otros cuatro municipios barceloneses: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129) y Manresa (126).

Parla (123), Móstoles (119) y Fuenlabrada (115) en Madrid les siguen, y a continuación se sitúan Granollers, Torrejón de Ardoz y Getafe, con 114 familias compitiendo en los 3 municipios.

El ranking se completa con los municipios madrileños de Aranjuez (112) y Pinto (111), y detrás vienen otros cuatro de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès (107), Mataró (107), Badalona (107) y Rubí (104).

En la posición 21 encontramos el municipio de Azuqueca de Henares, en Guadalajara; Ocaña, en Toledo; Valdemoro en Madrid; y L`Hospitalet de Llobregat en Barcelona, todos con 102 familias compitiendo por cada anuncio.

El estudio también muestra el municipio con mayor competencia de cada Comunidad, una comparación que también pone de manifiesto los distintos niveles de tensión que sufre el mercado en función de las zonas.

Por un lado, las zonas más dinámicas registran una enorme competencia, con Canarias, Barcelona y Madrid a la cabeza, pero también son altas en Euskadi (Vitoria; 99 familias), Baleares (Inca; 87 familias), Comunitat Valenciana (Mislata (75 familias) y Navarra (Tudela; 75 familias).

En Extremadura (Don Benito; 16 familias), Galicia (Culleredo, 27 familias) o Asturias (Mieres del Camino; 36 familias) los mercados parecen más relajados, al menos en relación con el resto del país.