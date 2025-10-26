Donde está el mayor y menor precio de compraventa de vivienda en 2024

Domingo, 26 Octubre 2025 19:01

Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza, ha registrado el mayor precio medio de compraventa de la vivienda en el año 2024, con 969.434 euros. Por su parte, la asturiana Mieres ha tenido el más bajo, con 53.970 euros.

De los 429 municipios de más de 20.000 habitantes estudiados en el proyecto de Indicadores Urbanos, promovido por el Instituto Nacional de Estadística, los tres con mayor precio medio de compraventa de la vivienda en 2024 fueron Sant Josep de Sa Talaia (969.434 euros), Calvià (862.953), en Alicante, y Pozuelo de Alarcón (858.788), en Madrid.

Por el contrario, los tres municipios con menor precio medio de compraventa fueron Mieres (53.970 euros), Puertollano (57.531), en Ciudad Real, y Langreo (62.563), en Asturias.

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, los valores más elevados correspondieron a Sant Josep de Sa Talaia (6.807 euros por metro cuadrado), Zarautz (6.511) y Santa Eulària des Riu (5.890).

En contraste, los precios más bajos se observaron en Puertollano (558 euros por metro cuadrado), Almendralejo (581) y Villena (603).

Los tres municipios de más de 20.000 habitantes con mayor gasto mensual medio en alquiler en el año 2023 fueron Pozuelo de Alarcón (1.131 euros), Sant Cugat del Vallès (1.086) y Majadahonda (1.027).

Por el contrario, Cieza (303 euros), Priego de Córdoba (309) y A Estrada (310) registraron el menor gasto mensual medio en alquiler de vivienda habitual.

A nivel más detallado, entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler.

Los más elevados se dieron en Recoletos (1.866 euros), Pedralbes (1.865) y Castellana (1.706).

Los barrios con mayor renta neta media anual por habitante en ciudades con más de 250.000 habitantes en el año 2023 fueron El Viso (44.901 euros), Recoletos (41.648) y Piovera (40.755), los tres de Madrid.

Por su parte, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en los barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate, con 7.311 euros, y el barrio Polígono Sur del distrito Sur, con 7.422- y en Alicante, en el barrio Juan XXIII, con 7.704 euros.

Los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor edad mediana de su población en 2024 fueron Mieres (58,0 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4).

Por el contrario, los municipios con menor edad mediana fueron Melilla (32,8 años), Níjar (35,4) y Salt (36,5).

En 2024, y dentro de las ciudades de más de 250.000 habitantes, siete de los 15 barrios con mayor porcentaje de extranjeros se encontraban en Barcelona. Y 13 de los 15 barrios con menos porcentaje de extranjeros pertenecían a Córdoba.

Los barrios con mayor porcentaje fueron El barri Gòtic (67,1%), El Raval nord (50,5%) y El Raval sud (50,4%), los tres en Barcelona.

Por su parte, Santa Isabel (1,1%), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3%) y Cañero-Parque Fidiana (1,4%) fueron los barrios o distritos administrativos con menor porcentaje de extranjeros, todos ellos en Córdoba.