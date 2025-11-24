El Burgo arregla 47 kilómetros de red de caminos del municipio

El Burgo de Osma ha intervenido en la mejora de 47 kilómetros de caminos en los últimos meses, una actuación sin precedentes que ha supuesto un importante esfuerzo económico y de personal.

El proyecto muestra como el Ayuntamiento burgense no deja en el olvido la importante red de caminos del municipio y su valor para el desarrollo de la vida rural.

Los trabajos se han llevado a cabo gracias a obras contratadas directamente por el Consistorio y a la colaboración con la Diputación Provincial de Soria.

16.700 metros se han puesto a punto con la licitación directa del proyecto por parte de Ayuntamiento.

En esa partida se ha trabajado en caminos de Barcebal, Valdegrulla, Santiuste, La Güera, Valdenarros, las Eras Altas de la Ciudad de Osma y el Camino Viejo de Barcebalejo.

En verano se rehabilitaron 19 kilómetros de caminos con la ayuda del organismo provincial y ahora se están ejecutando otros 11 de igual modo.

Los caminos se estropean con las tormentas y el paso de todo tipo de vehículos, pero es voluntad municipal mantenerlos en un estado adecuado.

La superficie total en el término municipal es de 30.000 hectáreas con sus correspondientes vías rurales de las que se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento de forma completa, no solo el camino propiamente dicho sino también las cunetas y otras infraestructuras que los complementan.

En total, la inversión en el proyecto de arreglo de caminos se eleva a 165.000 euros, una cifra récord y que nunca se había presupuestado en un año.

Desde el Ayuntamiento se defiende este esfuerzo llevado a cabo en la puesta a punto de los caminos en criterios de rentabilidad social, compromiso con las localidades agregadas y apuesta por la vida rural con excelentes servicios.