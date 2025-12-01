El Centro Excursionista Soriano abre nueva temporada con éxito de participación

Lunes, 01 Diciembre 2025 11:53

El Centro Excursionista Soriano ha celebrado el pasado viernes su tradicional fiesta de inauguración de temporada. Alrededor de 400 socios y amigos se han dado cita en el bar Casa Manolo, situado en el alto de la Dehesa de la capital soriana, para dar la bienvenida a la nueva temporada y conocer de primera mano todas las novedades.

El presidente del club, José Pedro Gonzalo, ha abierto el acto informando sobre el calendario de excursiones previsto y ha adelantado detalles de la posible salida de Semana Santa a Val Thorens, actualmente en fase de organización.

Durante la jornada se ha presentado la nueva equipación del club, diseñada en colaboración con la marca Santoyo, que ha tenido una gran acogida entre los asistentes.

Los socios podrán probar las tallas en la sede y apuntarse al pedido que se realizará próximamente.

Además, gracias a la creatividad del socio del club deporitvo y diseñador Jordán Fernández, se ha lanzado una línea de camisetas, sudaderas y gorras con diseños exclusivos relacionados con el club, disponibles en Rótulos Pascual para quienes presenten el carnet de socio.

Como es tradición, se han sorteado vales para excursiones de la temporada y varias prendas de la nueva colección, dando paso a una animada celebración que se ha prlongado durante varias horas.

La fiesta no solo ha reforzado la unión entre socios, sino que también ha servido para incorporar nuevas altas y planificar futuros viajes a la nieve.