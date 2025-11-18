Todos los reconocimientos para 53ª Gala provincial del Deporte 2025

Martes, 18 Noviembre 2025 14:33

La Asociación de la Prensa Deportiva Soriana entregará el próximo 2 de diciembre noventa reconocimientos a los mejores deportistas y equipos de la provincia durante 2025. Conozca el listado de homenajeados y sus logros deportivos.

53ª GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE 2025

CAMPEONES DE ESPAÑA

-Jordán Lázaro, Pakito Alonso, Luis Ángel Tejedor, Félix Sánchez, Campeones de España de Snowrunning con Castilla y León.

-Diego Valero de Miguel, Campeón de España de atletismo de selecciones autonómicas categoría sub16

-Yahya Aouina. Campeón de España absoluto de Cross.

-Sergio Martín Salcedo, Campeón de España Máster de Natación en 200 braza, 200 libres y 400 libres, y subcampeón en 100 braza.

-Alex Teruel. Campeón de España sub 23 en Pértiga.

- Nazaret Guerrero. Campeona de España de Natación en 200 metros en el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo.

-Marina Muñoz. Campeona de España de Duatlón Media Distancia.

-Óscar Acebes. Campeón de España Máster en Salto con Pértiga pista cubierta.

-Elisa Hernández. Campeona de España Máster de 800 metros en pista cubierta.

-David Aldea. Campeón de España M35 de Jabalina.

-Enrique Fernández Pinedo. Campeón de España de Maratón M40 y por equipos con el Vicky Foods Athletics.

-Amanda García. Campeona de España Juvenil de Duatlón Supersprint.

-Marta Pérez. Campeona de España de Milla en Ruta.

-Río Duero Soria. Campeón de España Junior

-Daniel Izquierdo, campeón de España por equipos en Kilómetro Vertical.

-Víctor Carrasco Gil. Campeón de España M35 de Kilómetro Vertical.

-Sporting Santo Domingo. Campeón de España alevín masculino.

-Adriana Verde. Doble campeona de España de kick boxing, en las modalidades de light contact y kick light.

-Enzo Jiménez. Campeón de España alevín de golf.

-Héctor Díez. Campeón de España Senior de Patinaje Artístico.

-Zaira Gallado y Marina Rupérez. Campeonas de España Fase Plata con Castilla y León en fútbol femenino sub16.

-Marina Colás. Campeona de España aerobic deportivo individual benjamín

-Efrén Ucero. Campeón de España aerobic deportivo individual juvenil



-Efrén Ucero y Alba Pérez. Campeones de España aerobic deportivo pareja mixta juvenil

-Adriana Carnicer, Alba Pérez, Ana Colás, Mar Fernández, Marina Álvarez, María Menéndez, Amaya Morales, Efrén Ucero, Leonor Hernández y Leire Díez. Campeones de España Aero Step

-Iván Sanz Natividad. Campeón de España de Federaciones sub16 en 4x100 metros, con récord de España incluido

-Hugo Sanz. Doble Campeón de España de Badminton en individual y dobles mixtos, categoría sub17.



INTERNACIONALES

-Héctor Díez. Campeón del Mundo de Patinaje Artístico (Pekín 2025). Campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, en Libre individual.

-Marina Muñoz. Subcampeona del Mundo de Triatlón Cross y Subcampeona del Mundo de Acuatlon. 13ª Campeonato de Europa Duatlón.

-Yolanda Marín Palacios. Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa de marcha nórdica.

-Javier Ruiz Orte, Tercero Campeonato del Mundo de Mushing en Modalidad Media Distancia.

-Jorge García, Quinto en el Campeonato del Mundo de Mushing en Modalidad Sprint.

-Salomé Afonso. Finalista Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Medalla de plata en 1.500 y Bronce en 3.000 en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta de Apeldoorn

-Isaac Nader. Campeón del Mundo de 1.500 (en Tokio). Medalla de Bronce en 1.500 en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta de Apeldoorn.

-Enrique Pascual Oliva. Entrenador de tres medallistas (una plata y dos bronces) en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta de Apeldoorn (Países Bajos) y entrenador del Campeón del Mundo de 1.500 en Tokio, Isaac Nader.

-Adriana Verde. Campeona de Europa Junior y Cadete de Kickboxing. Participación en la Copa del Mundo de Kickboxing en Point Fight, Light Contact y Kick Light en -42 kgs.

-Víctor Chamarro y David Maján. Internacionales en el Europeo Sub 16 de voleibol.

-Diego Miguel. Internacional en el Mundial sub 19 de voleibol.

-Daniel Izquierdo, Internacional en el Mundial de esquí de montaña.



-David José Pineda. Campeón del Mundo 400 T20 (Mundial Paratletismo en Nueva Delhi) y Campeón del Mundo 200 (con Récord Mundial), 400 y 4x400 (Mundial para personas con discapacidad intelectual, en Brisbane, Australia).

-Santiago Martínez y Manuel Acero. Participación en la Nations Cup Senior de Badminton

-David Hernansanz, Sergio Latorre y Cristina Puebla. Participación en el Mundial Senior de Badminton.

-Marta del Río Lasfuentes. Convocada con la selección española promesas de balonmano

-Luis Ángel Tejedor. Subcampeón del mundo de sky running

-José Luis Pascual Oliva. Medalla de bronce con la selección española de golf adaptado en el Match International de Alcalá de Henares.

-Adrián Otero. Campeón del Mundo de culturismo natural



-Balonmano Soria. Campeón de Liga de Primera División grupo B.

-Óscar Serna. Campeón de la Copa Príncipe de Voleibol, en el cuerpo técnico de Textil Santanderina.

-Daniel Izquierdo. Campeón de la Copa de España de Esquí de Montaña.

-Sporting Santo Domingo Alevín Masculino, Infantil Masculino e Infantil Femenino. Campeón de Liga de Castilla y León.

-Río Duero Soria Juvenil Femenino. Campeón Liga Castilla y León

-Río Duero Soria Juvenil Masculino. Campeón Liga Castilla y León

-Golmayo Camaretas. Campeón de Liga Provincial Masculina de Fútbol

-Golmayo Camaretas. Campeón de Liga Provincial Femenina de Fútbol

-Río Duero Infantil Femenino. Campeón Liga Castilla y León

-Alex Marqués Hernando. Campeón del grupo I de División de Honor Juvenil con el Deportivo de La Coruña.

-Balonmano Ágreda Infantil femenino. Campeón de Liga la Rioja de balonmano.



ASCENSOS

-BM Soria. Ascenso a División de Honor Plata.

-Numancia B. Ascenso a Tercera Federación.

-Javier Vicario. Ascenso a Primera RFEF con el Arenas Club de Getxo.

-San José senior femenino. Ascenso a Tercera Nacional.

-San Esteban. Ascenso a Liga Gonalpi (1ª Regional femenina)

-Golmayo Camaretas. Ascenso a Liga Doble G fútbol femenino y a Ascenso a Regional Preferente Aficionados.

-Cristian Gómez Álvarez. Ascenso a Segunda RFEF como árbitro asistente de fútbol

-Domingo Heras Elvira. Ascenso a Tercera RFEF como árbitro de fútbol.

-Fran Gasquez. Ascenso a DHB y DH Elite y DH femenina como árbitro de rugby



OTROS RECONOCIMIENTOS

-San José Femenino. Trofeo Juego Limpio en Liga Gonalpi (1ª Regional femenina)

-Ingenieros Soria de Rugby, por su 25º aniversario

-Cristian Godson. Máximo Goleador Grupo A Primera Regional fútbol

-Laura de la Fuente. Máxima goleadora Liga Gonalpi (1ª Regional femenina)

-Raúl Garrido. Portero Menos Goleado Liga Recoletas Juvenil Regional CyL

-Elena Molina. Portera Menos Goleada Liga Gonalpi (1ª Regional femenina).

-Deporama Triatlón Soriano. Medallas de plata (masculino) y bronce (femenino) al término de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón en Primera división, siendo el único club que sube al podio con los dos equipos. Además, consiguiendo durante la Liga 10 medallas de 13 posibles.

-Iván Romeo. Primer triunfo como profesional, en la Volta a la Comunitat Valenciana. Campeón España Ciclismo en Ruta. Etapa y liderato en la Dauphine Libere, etapa en Vuelta C. Valenciana. 11º Mundial CRI en Ruanda.

-Fran García Lacarra. 1.000 goles con el BM Soria.

-Abejar C. F. Por su 50º aniversario

-Tardelcuende C. F. Por su 50ª aniversario

-Deza, por su decidida apuesta por el deporte



-Daniel Berná. Campeón del Campeonato Castilla y León PGA Profesionales de España.

-Oscar Miñana. Debut con el primer equipo del C. D. Numancia.

-Miguel Ángel Abad. Debut con el primer equipo del C. D. Numancia.

-Vanesa García Comas y Virginia Hernández Jiménez, por su dilatada labor profesional como entrenadoras en la Club Gimnasia Soria

-David de Miguel Asensio.Por su trayectoria como técnico en el Ingenieros Soria de Rugby.

-Gonzalo Torre Robles, por su gran trayectoria en los deportes de montaña y, en particular, en la escalada, donde tiene una proyección imparable que lo sitúa a la vanguardia de nuestro país.

PREMIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE AL DEPORTISTA PROMESA 2025

-Adriana Verde

PREMIO DEPORTE ESPECIAL 2025

-Diego Arribas Pérez. Campeón de España en Categoría Adaptada en el Campeonato de España de Equitación Doma Clásica

-PREMIO NUMANCIA 2017 EDICIÓN 2025

-Andrés Soto García

-PREMIO DEL DEPORTE PROVINCIAL SORIANO 2025

-Héctor Díez Severino