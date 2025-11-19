EL CSB femenino gana un partido en la prórroga no apto para cardíacos

Miércoles, 19 Noviembre 2025 13:39

El CSB Semillas Adolfo Martínez ha ganado un partido en la prórroga "no apto para cardíacos", en su desplazamiento a tierras salmantinas, para medirse al C.B. Santa Marta.

Como era de esperar, el partido estuvo totalmente igualado durante toda la primera parte, donde hubo un juego rápido de ambos equipos y con un gran acierto de cara a canasta unido a una intensa defensa.

El encuentro llegó al descanso totalmente igualado 42-40 y con todo por decidir y pelear en la segunda mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el tercer cuarto fue case demoledor para nuestras senior con un parcial de 26 a 12 a favor del equipo local, por lo que por momentos parece que se desvanecían las esperanzas de alzarse con la victoria pese al gran trabajo realizado.

Sin embargo, el equipo en el último cuarto se recompuso y se supo rehacer siendo capaz de dar su mejor versión para lograr la épica remontada igualando el partido y forzando la prórroga.

El cuarto cuarto fue un recital defensivo de las sorianas, donde bajo una exigente presión consiguieron frenar el juego de las charras propiciando el empate.

Ya en la prórroga con una jugadora expulsada y otra lesionada, las chicas del CSB Semillas Adolfo Martínez, sacaron la garra y toda su energía para conseguir la heroica y agónica victoria 87-90 en el polideportivo municipal María Santos que apretaba como nunca con una entregada afición salmantina.

Sin duda un partido digno de recordar, ya que hubo de todo y lo mejor el gran desenlace positivo para el senior femenino soriano.

Segunda victoria del equipo y segunda remontada épica, ahora toca seguir trabajando para buscar mejores sensaciones de juego y nuevas victorias.

El próximo partido el equipo soriano recibirá a un durísimo juegos de roer como es el Caja Rural de Zamora CBC Ponce el domingo a las 18:00 horas en el San Andrés de Soria.