El patinador Héctor Díez Severino, mejor deportista soriano en 2025

Martes, 18 Noviembre 2025 12:15

El patinador soriano Héctor Díez Severino, campeón del mundo de patinaje artístico, ha sido elegido como mejor deportista de la provincia en 2025 por la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva.

Diez, que dio sus primeros pasos en este deporte en Soria y siendo niño se desplazó con su familia a Santander para continuar su progresión, se proclamó hace unas semanas campeón del mundo de patinaje artístico en China, al realizar un notable programa largo y hacer buena su exhibición en el corto.





La gala de entrega de los reconocimientos será el próximo 4 de diciembre, a las siete y media de la tarde, en el centro cultural Palacio de la Audiencia.

El soriano no tuvo rival en un Mundial que le catapulta como el mejor patinador de la actualidad.

El soriano lograba la medalla de oro con una puntuación total de 243.44 puntos para superar al también español Arnau Pérez, que con 231.55 puntos sería medalla de plata. El bronce fue para el portugués Diogo Craveiro con 223.39 puntos.

Diez ha conseguido además el campeonato de España.

Es su segundo galardón en palmarés histórico de la gala, tras ser campeón promesa, y ha "refrendado con creces" esa progresión, ha subrayado el presidente de la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva, Luis Martínez, que ha reconocido que no ha sido fácil elegir al ganador, ante la competencia de Marta Pérez y David José Pineda.

En la 53 edición de estos premios, el premio Numancia 2017 ha sido para Andrés Soto, el premio deporte especial, para Diego Arribas, campeón de España en categoría adaptada en el Campeonato de España de EquItación Doma Clásica.

El premio Hermandad de Donantes de Sangre al deportista promesa 2025 ha sido para Adriana Verde.