La Junta acondiciona caminos forestales que dan acceso a puestos de vigilancia de incendios

Martes, 02 Diciembre 2025 08:43

La Junta de Castilla y León ha licitado, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la reparación y acondicionamiento de caminos de acceso a cuatro puestos fijos de vigilancia de incendios en montes de Utilidad Pública y la mejora de una decena de tramos de pistas forestales.

Las obras son necesarias para mantener en condiciones adecuadas la red de infraestructuras forestales, así como en la prevención y lucha contra incendios forestales.

Las actuaciones, que se llevarán a cabo en varios montes de UP de las secciones territoriales I y II de la provincia de Soria, cuentan con un presupuesto de licitación de 249.999,84 euros (impuestos incluidos), financiado por la Unión Europea en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia-Next-Generation-EU.

El plazo de ejecución asciende a seis meses.

Las ofertas podrán presentarse hasta las 14.00 horas del próximo día 12 de este mes de diciembre.

El objeto de esta licitación tiene como finalidad el repaso y mantenimiento de varias pistas forestales para optimizar la funcionalidad de estas y alargar su vida útil, así como mejorar y modernizar la efectividad de los sistemas de evacuación del agua, ya que la carencia, escasez o la deficiencia de los drenajes, repercute de forma inmediata en su deterioro.

La mejora de las pistas hace que sean una importante herramienta, casi imprescindible, para la ejecución, prevención y gestión de las masas forestales. Además, la solución adoptada supone una mejor integración ambiental de las infraestructuras ya existentes al mejorar el firme y los sistemas de drenaje con materiales, elementos y metodología actuales, lo que hace que las pistas forestales se integren perfectamente en la naturaleza.

Se pretende conseguir los siguientes objetivos: crear una infraestructura tal que favorezca la gestión forestal sostenible, así como, actuar de protección del territorio frente a los incendios; mitigar los efectos negativos de la erosión del suelo frente a las escorrentías, gracias a la limpieza y mejora de los sistemas de drenaje; conservar, mejorar y restaurar las vías para la prevención y extinción de incendios forestales; restaurar las infraestructuras de gestión y aprovechamiento forestales de la zona; y protección de los bosques frente a desastres naturales, permitiendo acceder con medios mecánicos y humanos de defensa a los lugares amenazados por tales riesgos.

Tanto los perfiles longitudinales como transversales se adaptan a los requerimientos de este tipo de pistas según la medida V6 del Plan Forestal de Castilla y León, por lo que no se considera necesario un gran movimiento de tierras, ni modificar el trazado ni perfiles existentes.

Montes objeto de actuación

Las obras se van a ejecutar afectan a accesos o pistas ubicados en trece montes.

De la Sección Territorial I, en los montes de Utilidad Pública ‘Pinar de Abajo’ (número 89), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe; ‘Pinar’ (nº 91), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas; ‘Dehesa del Valle’ (nº 118), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar; y ‘Pinar Grande’ (nº 172), propiedad del Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos y término municipal Soria.

De la Sección Territorial II, en los montes ‘Pinar de Almazán’ y ‘Pinar de Fuentelcarro’ (nº 51 y 52), ambos en el término municipal de Almazán y propiedad de su Ayuntamiento; ‘Pinar de Andaluz’ (nº 54), propiedad y término municipal de Berlanga de Duero; ‘Pinada’ (nº 66), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Tajueco; ‘Cabrejano’ (nº 127), propiedad de la Entidad Local Menor de Lubia, en el término municipal de Cubo de la Solana; ‘Robledal de Navalcaballo’ (nº 149), propiedad de la Entidad Local Menos de Navalcaballo y término municipal de Los Rábanos; Dehesa y Robledal de Lumias, propiedad y término municipal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero; ‘Montecillo (nº 299), propiedad y término municipal del Ayuntamiento de El Burgo de Osma y Cañada Real Soriana Occidental, en este monte, pero propiedad de la Junta de Castilla y León.