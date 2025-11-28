El TSJ avala gestión de Covaleda y cierra ciclo judicial con Sociedad Vecinal de Maderas

Viernes, 28 Noviembre 2025 09:40

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso contra la derogación del reglamento del monte 125, sumando la segunda sentencia favorable al Consistorio de Covaleda tras cuatro intentos de litigio por parte de la Sociedad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha emitido una sentencia fallando a favor del Ayuntamiento de Covaleda y desestimando el recurso interpuesto por la Sociedad Vecinal de Maderas Covaleda, S.C.

El fallo judicial confirma la legalidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2024.

Mediante dicho acuerdo, el Consistorio aprobó con carácter definitivo la derogación del Reglamento para la gestión del lote multivecinal de los aprovechamientos forestales del Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) número 125.

El Tribunal ha dictaminado que la actuación municipal es "conforme a derecho", rechazando íntegramente las pretensiones de la parte demandante.

Para el equipo de gobierno, “esta resolución judicial marca un hito decisivo para el municipio, ya que supone el cierre definitivo de un ciclo de conflictividad legal impulsado por la Sociedad Vecinal”. Con esta sentencia, el Ayuntamiento de Covaleda, en su labor de representación de todos los vecinos y vecinas del pueblo, suma su segunda victoria judicial.

El balance final de las acciones legales emprendidas por la Sociedad Vecinal de Maderas se cierra con cuatro procedimientos que pasan por dos sentencias con fallo favorable al Ayuntamiento, ratificando la correcta gestión municipal, así como otros dos desistimientos por parte de la propia Sociedad Vecinal, que retiró las demandas antes de llegar a juicio.

Desde el equipo de gobierno de Covaleda se ha valorado hoy esta sentencia no solo como un respaldo legal a las decisiones que se han tomado, sino como “el fin de una etapa que ha consumido una gran cantidad de tiempo y recursos de la administración local, generando además una innecesaria controversia social en el municipio”

Con la vía judicial agotada y la legalidad de las actuaciones municipales ratificada por el TSJ, el Ayuntamiento de Covaleda ha dado por cerrado este capítulo de diferencias.

El objetivo ahoram según ha resaltado, es mirar hacia adelante con decisión, centrando todos los esfuerzos y el compromiso en trabajar por el bienestar común que el pueblo se merece, dejando atrás los conflictos del pasado para afrontar los retos de futuro con unidad.