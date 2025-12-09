La Cuerda del Pozo gana reservas de agua en última semana

Martes, 09 Diciembre 2025 09:35

El embalse de la Cuerda del Pozo ha ganado reservas de agua en la última semana y contiene actualmente 155,615 hectómetros cúbicos de agua, el 62,55 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 149,69 hectómetros cúbicos, el 60,17 por ciento, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 140,886 hectómetros cúbicos de agua, el 56,63 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 5,925 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 39,60 litros por metro cuadrado.